Cissy Houston, mãe de Whitney Houston, morre aos 91 anos

Cissy Houston, mãe da cantora Whitney Houston, morreu aos 91 anos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela Associated Press nesta segunda-feira (07). A artista estava em Nova Jersey, nos Estados Unidos, quando foi encontrada sem vida pela família. Cissy, que foi vencedora de dois Grammy's, ela tratava Alzheimer.

Pat Houston, nora de Cissy, lamentou a morte."Nossos corações estão preenchidos com dor e tristeza. Perdemos a matriarca da nossa família. A 'Mãe Cissy' foi uma figura forte e imponente em nossas vidas. Uma mulher de profunda fé e convicção, que se preocupava muito com a família, o ministério e a comunidade. Sua carreira de mais de sete décadas na música e no entretenimento permanecerá em primeiro plano em nossos corações", disse ela em suas redes sociais.