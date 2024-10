A Fazenda 16: 'Gizelly e Raquel cometem erros inédito', avalia Chico Barney

Após a eliminação de Larissa na 2ª roça de A Fazenda 16 (Record), Gizelly Bicalho chorou e desabafou sua preocupação sobre estar cancelada fora do reality e ter perdido seus fãs. Diversas vezes ela repetiu temer "ficar sozinha no hotel", lugar que os peões vão ao serem eliminados.

A ex-BBB, inclusive, disse que entendeu sua identidade ao encontrar os seus fãs, chamados de furacões. "Essa história dos furacões virou uma traço de personalidade da Gizelly. Ela não consegue se afastar e viver por si só, ela pensa como se estivesse pelo olhar atento dessas supostas vigias", analisa Chico Barney no Central Splash.

Ele continua e diz que parece que ela não se desprendeu da sua participação no Big Brother Brasil 20, das suas conquistas após, e faz escolhas para agradar esse público. "Perde a naturalidade, perde a possibilidade de ser ela mesma com tranquilidade. Reagir de forma natural. Ela vive uma crise muito grande."

Bárbara lembra que a advogada se mostrava insegurança anos atrás quando estava no BBB, mas recebeu acolhimento dos fãs ao ser eliminada. Porém, agora, ela vive com medo de perder esse seguidores. "Tirando o jogo, vendo a questão de vida e psicológica, é triste."

A comentarista continua e reflete que o jogo dela é muito pensado em agradar, arrumar confusões para o público se entreter. "Ela precisa se desprender, é uma nova história, um novo programa, uma nova chance."

Chico avalia que, no geral, A Fazenda 16 conseguiu trazer personagens interessantes e que vivem dilemas inéditos. "Não lembro de uma participante com esse tema sendo levado dessa forma. Já tiveram BBBs que entraram em conflito com a fama em outro reality e não conseguiram ir bem."

Esse conflito da Gizelly, esse medo de perder os fãs ao mesmo tempo que aposta toda a personalidade e presença dela em agradar essas pessoas, não lembro de ter visto nada parecido. Assim como não lembro de ter visto uma irmã confiando tanto na força do irmão como a Raquel. Eu me divirto muito com as duas, porque elas são inéditas.

