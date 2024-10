Gusttavo Lima volta ao Brasil para shows em meio a investigação: 'Saudade'

Gusttavo Lima retornou ao Brasil para cumprir agenda de shows em meio a investigação da Operação Integration, da Polícia Civil de Pernambuco. Ele foi indiciado e estava em Miami (EUA) após shows no Pará no final de setembro. A assessoria do cantor confirmou a Splash os shows de outubro.

O que aconteceu?

O sertanejo se apresentou em Maringá (PR) na noite desta sexta-feira (4). Gusttavo passou os dias da semana nos Estados Unidos, quando abriu uma live no Instagram para se defender.

Na transmissão ao vivo feita na segunda-feira (30), Gusttavo disse que é alvo de mentiras: "Eu fui surpreendido por tantas mentiras, por tantas suposições, por tantas fake news", afirmou, acrescentando que questionou sua equipe jurídica e tributária sobre alguma irregularidade, mas que seus contratos estariam "100% corretos".

Indiciamento noticiado na TV Globo. No domingo (29), um dia antes da live, o Fantástico (Globo) afirmou que o sertanejo foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco e é suspeito dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Gusttavo Lima compartilhou registros do show de Maringá (PR) Imagem: Reprodução/Instagram @gusttavolima

Na apresentação desta sexta (4) em Maringá, Gusttavo Lima foi ovacionado: "O embaixador, o embaixador".

Na tarde deste sábado (5), Gusttavo Lima compartilhou registros da sua apresentação e afirmou: "Que saudade eu estava!! Obrigado!".

Maringá/PR! Sem palavras para descrever tudo o que vivemos. Vocês foram fantásticos! Que alegria poder retornar nessa noite tão incrível. Muito obrigado. Gusttavo Lima, em publicação no Instagram

Agenda de shows

Gusttavo Lima tem mais duas apresentações no Paraná neste fim de semana: hoje, em Maringá e, amanhã, em Foz do Iguaçu. Na próxima sexta (11) ele ainda se apresenta em Brasília (DF) em evento corporativo.

Aa apresentações do Buteco Festival no Brasil e nos Estados Unidos estão confirmadas. Gusttavo Lima se apresenta em Brasília no sábado dia 12, depois volta para os Estados Unidos onde faz shows em Miami (Flórida/EUA) no dia 19 e em Boston (Massachussets/EUA).

A agenda de outubro contaria com show na cidade de Petrolândia (PE) na última quarta-feira (2). Conforme noticiou a Folha, a apresentação contratada pela prefeitura foi fechada no valor de R$ 1,1 milhão e faria parte das festividades de São Francisco de Assis.

A assessoria de Gusttavo Lima informou que o show foi cancelado em comum acordo com a prefeitura e que o evento deve ser remarcado em outra oportunidade. "Desde já agradecemos a compreensão e o carinho de todos os fãs do estado do Pernambuco", finaliza a nota.