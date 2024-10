Andressa Urach ameaça Juju Ferrari após treta em festa: 'Quebrar tua cara'

Andressa Urach se manifestou novamente sobre a confusão envolvendo Juju Ferrari, que foi expulsa de sua festa de 37 anos, realizada na quinta-feira (3).

O que aconteceu

Urach disse que Juju não respeitou seu aniversário e acusou a influencer de "querer aparecer" as suas custas. "Eu sempre gostei muito da Juju, mas acho que ela está querendo aparecer em cima de mim. Ela não está respeitando esse momento. Era a festa do meu aniversário, ela quis causar e aparecer. Está aí dando várias entrevistas nas minhas costas", declarou nos stories do Instagram.

A atriz pornô falou em amizade falsa e afirmou que se Ferrari continuar lhe provocando, ela vai "quebrar a cara" da ex-amiga. "Como sei que neste mundo de mídia é muita falsa amizade, vou deixar bem claro um recado para ti, Juju: Você está me provocando. Se tu continuar, vou quebrar a tua cara. Aí tu vai ver quem é Andressa Urach barraqueira. Quer apanhar? Então, tu vai levar".

Entenda

O aniversário antecipado de Andressa Urach, que completa ano apenas no dia 11 de outubro, terminou em barraco. Juju Ferrari foi colocada para fora do evento pelos seguranças, após a aniversariante jogar bebida na influenciadora.

Confusão teve início no momento em que Urach discursava em tom religioso, o que teria incomodado Ferrari. "Tira a barraqueira louca. Maluca. Retardada. Sempre tem um Satanás né?", diz Andressa em gravação que viralizou nas redes sociais.

Após a confusão, Juju se manifestou. "De repente, ela começou a fazer uma pregação lá, falando de Deus. Pedi para ela me dar a bebida que estava na mão dela. Não sei o que ela achou, mas meteu a bebida na minha cara. Fui tentar falar com ela, os seguranças me puxaram e me machucaram. Eles me colocaram para fora da festa. Não sei por que ela fez isso, não teve motivo nenhum".

Andressa Urach e Juju Ferrari viveram um breve affair. Atualmente, Uach está solteira após o fim do namoro com o ator pornô Lucas Ferraz.