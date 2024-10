A Fazenda: Zé Love define novo grupinho e critica Fernando: 'Bomba relógio'

Zaac, Juninho e Zé Love conversaram na tarde desta sexta (4) sobre a postura de Fernando em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Zé Love disse que Fernando "é muito difícil". "Conversa com ele, do nada tá te mandando tomar no c*, tá nem aí não."

Zaac afirmou que quer entender o jogo de Fernando, para não ser "mais uma" Vanessa ou Júlia, que se afastaram do "grupinho" deles. "Chega aqui, faz o que faz, e depois vira as costas. Cheio de informação da gente."

O que me conforta pra caralh* é que o público tá vendo. Ou seja, se ele fizer alguma merda aí, de leva e traz, ele vai se f*der, irmão. Não tenha dúvidas disso. Ele vai prejudicar ele mesmo. Porque teve uma puta resposta do público ontem Zé Love

Zaac contou que viu Fernando "justificando" sua punição para Flora. "A gente não deve desculpas a ninguém", disse. "Eu quero entender se a gente só tá sendo usado ou se realmente tá com a gente. Só isso que quero entender", acrescentou Zé.

Zé Love disse que Fernando restaria no Resta Um, de novo, e Zaac reclamou não saber de que lado o jogador está. "Fez questão de ficar batendo boca a noite inteira, xingou, agora tá desse jeito? Não tá entrando. Então não sei se tá com a gente se realmente quer estar, ou se tá com a gente porque ainda não foi aceito lá de volta."

Juninho também opinou. "Acho que ele foi escorraçado do outro grupo", disse.

"Fechamento mesmo, entre nós, deve ser uns cinco [de nós]", acrescentou Zé Love. "O resto não dá pra gente cobrar. Ele [Fernando] é uma bomba relógio, mano. Infelizmente, se a gente tá conversando com ele aqui, se alguém provocar ele, já manda tomar no c*."

Depois da conversa, Zé Love ainda foi aconselhar Fernando a não interagir demais com o outro grupo. "Você acha que eu tenho memória de peixe?", questionou Fernando.

