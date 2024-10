'Uzumaki', a nova tentativa de emplacar Junji Ito nos animes

Junji Ito é atualmente o maior autor de mangás de terror no mundo, mas o mangaká nunca teve tanta sorte com animes. Algumas adaptações de suas obras foram lançadas nos últimos anos e falharam ao tentar transpor o horror de sua narrativa para as telinhas. Mesmo assim, tem uma nova produção a caminho que promete fazer algo diferente.

"Uzumaki" é a adaptação de uma série aclamada do autor e promete ser o melhor anime de Junji Ito ao apostar em um estilo visual mais próximo do mangá, sendo inclusive em preto e branco. Será que agora vai?

Hiperfoco em espirais

Embora "uzumaki" seja mais associado ao sobrenome do ninja Naruto do anime homônimo, a palavra japonesa na verdade significa "espiral". E isso tem tudo a ver com a trama doida criada por Junji Ito para esta história.

Em "Uzumaki" conhecemos a cidade de Kurouzu-cho, um lugar que vai passar por um estranho fenômeno. Tudo começa quando Kirie Goshima e Shuichi Sato ficam aficionados por espirais, e logo os demais moradores também adquirem uma estranha fixação por formatos espiralados.

Anime "uzumaki" Imagem: Reprodução/Production IG

Como acontece na obra de Junji Ito, aqui temos uma situação muito simples causando uma obra de tensão e horror que só o autor consegue fazer. Pode parecer uma premissa boba e inocente, mas a cada capítulo o autor mostra uma fixação assustadora a ponto de nos assustarmos com qualquer espiralzinha que vemos em casa.

O mangá foi originalmente publicado na revista "Big Comic Spirit", uma revista seinen dedicada ao público adulto, e desde sua estreia, em 1998, teve 3 volumes encadernados. Aqui no Brasil a obra chegou em dois momentos diferentes, primeiro em 2006 pela Conrad com o título "Uzumaki - A Espiral do Horror" e, posteriormente, em 2018 em uma republicação da editora Devir em volume único.

O (muito) adiado anime

"Uzumaki" já havia ganhado outras adaptações no Japão, como um filme em 2000 (adaptando a história mesmo antes do autor concluí-la) e até dois jogos de videogames lançados para o portátil WonderSwan. Já no Ocidente o mangá foi reconhecido logo cedo por grandes premiações, como o prêmio Eisner em 2003. Ou seja, era uma obra de renome mundial.

Cena do mangá "Uzumaki" Imagem: Reprodução/Shogakukan

Considerando essa aclamação mundial, até que demorou o anúncio de anime. A revelação da adaptação animada foi somente em 2019, durante o Crunhyroll Expo. A ideia era adaptar a obra em 4 episódios, produzidos em parceria entre a Production I.G (estúdio de "Kaiji No. 8") e o canal Adult Swim, da Warner. A produção acabou atrasando quando se deu a pandemia de covid-19.

Desde a divulgação do primeiro trailer um detalhe chamou a atenção dos fãs: o anime foi todo produzido em preto e branco, seguindo a estética do mangá, e ainda contou com a colaboração direta do próprio autor Junji Ito.

De 2020 pra cá tivemos poucas atualizações sobre o anime de "Uzumaki". Um ou outro trailer foi divulgado, enquanto os fãs iam se desanimando com outros animes baseados na obra do autor e lançados nos últimos anos.

Em 2018, por exemplo, foi lançado o anime "Junji Ito Collection", uma coletânea de 12 episódios adaptando alguns contos feitos pelo autor. Com animação do estúdio Deen (de "Re:Monster"), o anime falhou em entregar o horror esperado. A adaptação foi bastante criticada pelo público, mas ainda assim ganhou uma continuação.

"Junji Ito: Histórias Macabras do Japão" foi lançado em 2023 pela Netflix e tinha a mesma proposta de trazer mais contos de horror de Junji Ito adaptados para o formato anime. Mesmo o aprendizado do anime anterior e a distribuição do maior serviço de streaming do mundo não foi o bastante para esse anime ser bem recebido pelos fãs, que apontaram os mesmos defeitos do anime anterior. Resumindo: não assustava como os quadrinhos.

Anime "Uzumaki" Imagem: Reprodução/Production IG

Sendo assim, "Uzumaki" acabou se tornando o possível salvador da colheira. Mesmo em meio a dúvidas sobre a capacidade de um estúdio adaptar a obra de Junji Ito, vale destacar que a nova produção conta com nomes muito competentes. O roteiro é de Aki Itami, que já escreveu para "Teasing Master Takagi-san" e o clássico "Mushi-shi".

Já a direção de "Uzumaki" é assinada por Hiroshi Nagahama, que trabalhou em várias animações de "Mushihi" e o OAV de "Detroit Metal City". Entretanto há um anime divisivo no currículo do diretor: "Flowers of Evil", baseado no mangá de mesmo nome. Lançado em 2013, a série arriscou ao deixar de lado o traço do mangá para apostar em uma animação feita através de rotoscopia, que é fazer o traçado dos personagens se baseando em pessoas reais. O resultado ficou artisticamente muito impressionante, mas desagradou os fãs da obra que queriam um visual mais fiel.

Vale apontar também os atores de voz japoneses escalados para os protagonistas Shuichi e Kirie. Para o rapaz foi escalado Shinichiro Miki, o Sir Nighteye de "My Hero Academia" e o James de "Pokémon", enquanto a protagonista feminina ganhou a voz de Uki Satake, a Tsubomi de "Mob Psycho 100". Uma produção que precisamos ficar de olho.

Como acompanhar?

Os 4 episódios de "Uzumaki" serão transmitidos no canal Adult Swim, mas logo devem ser disponibilizados no streaming Max em 29 de setembro. Nada foi dito sobre dublagem até o momento de publicação dessa matéria.

Para ler o mangá, a edição 3 em 1 da Devir ainda é facilmente encontrada em livrarias e lojas especializadas.