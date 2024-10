Chutado do grupão? Sacha irrita aliados após roça: 'Vamos isolar ele'

Sacha Bali irritou os integrantes do "grupão", que estavam ao seu lado, após as brigas da madrugada desta quarta-feira (2) em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na manhã de hoje, após os embates, Flora e Suelen conversaram sobre Sacha e como não concordam com algumas atitudes do ator.

A filha de Arlindo Cruz afirmou que vai conversar novamente com Larissa, porque não quer se envolver com Sacha.

Ele vai sair do grupo. O grupo vai seguir sem ele, vai isolar ele. Ele machucou todo mundo do grupo, amiga. Ontem a Camila chorou de ódio, cara. Tem noção? Flora

Já Raquel disse para Yuri, durante as tarefas da manhã, que vai chamar Sacha para conversar. "Hoje estou com os ânimos meio aflorados. Ele falou assim mesmo, 'peça à equipe do seu irmão pra puxar mutirão pra mim'. Então entendi logo, ele não me quer não, ele quer o que tem lá fora", afirmou.

Sacha, por sua vez, desabafou com Yuri mais cedo. Ele afirmou que não sabe se uma aliança com tantas pessoas o ajuda, e considerou criar um grupo menor — sem Camila, Luana e Gizelly, por exemplo.

Yuri o aconselhou. "Se tu for sair do grupo agora, você vai jogar sozinho", disse.

