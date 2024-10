Ana Paula Almeida diz que sofreu pressão estética no Xou da Xuxa

Ana Paula Almeida, 41, a Pituxita Bonequinha, contou que sofria pressão estética quando trabalhava como paquita com Xuxa Meneghel.

O que aconteceu

Em conversa com a Quem, a influenciadora lembrou das dietas rigorosas para se manter no "padrão". "A dieta mais louca que já fiz foi tomar só água de coco por dez dias. Era um trabalho, não lembro exatamente se era uma viagem internacional, mas lembro que tinha que emagrecer um pouco e na época eram cinco quilos e não estava conseguindo".

Ela ainda disse que dançava todo dia, fazia exercícios e mantinha uma alimentação equilibrada, porém, não conseguia perder peso. "Sempre fui aquela pessoa que engorda por comer em excesso algumas coisas: pão, chocolate. Na minha cabeça, a água de coco era potássio, e não ia passar mal. Na época, perdi 10 quilos".

A ex-assistente de palco do Sou da Xuxa contou, ainda, que desenvolveu problemas psicológicos. "Nunca tive bulimia e anorexia, mas tive compulsão. Compenso as minhas emoções, seja tristeza ou alegria, na comida. E como bem e em excesso. Não tenho o hábito de comer salgadinho, fast food, de comer só porcaria. Mas tenho o hábito de comer coisas como chocolate, vários tipos de pães italianos com recheio… E isso engorda".

Ana Paula afirmou que logo depois da estreia de 'Pra Sempre Paquitas' (Globoplay), ela fez uma nova dieta. "Há cinco anos me trato para compulsão alimentar e ansiedade. Graças a Deus, não preciso tomar remédio, mas sou impulsiva e faço muitas coisas ao mesmo tempo. Quando me vi no documentário, me senti muito grande e fiz um detox. De lá para cá, já perdi 11 quilos".

A ex-paquita finalizou falando sobre a impressão no documentário. "Foi um privilégio ter sido uma paquita diante de milhares de meninas que queriam ter sido e deixar minha história eternizada para as próximas gerações. A mensagem do documentário é muito importante: disciplina, amor, correr atrás dos sonhos, ter limite com os abusos. Todo mundo achava que ser paquita era um mar de rosas".