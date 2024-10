Morre ator Gavin Creel, aos 48 anos, dois meses após descobrir doença

Gavin Creel morreu aos 48 anos, dois meses após descobrir uma doença.

O que aconteceu

Ator tinha um sarcoma melanótico metastático da bainha do nervo periférico, um câncer no nervo. A informação é do jornal The New York Times.

Ele havia descoberto a doença há cerca de dois meses, em julho deste ano. A morte foi confirmada pelo parceiro do artista, Alex Temple Ward.

Gavin estrelou diversas produções de sucesso na Broadway e em West End. Recebeu em 2017 o Tony Awards, considerado o Oscar do teatro americano, na categoria Melhor Ator Coadjuvante em Musical, por seu desempenho em "Hello, Dolly!".

Além disso, o ator recebeu indicações por seus papéis em "Hair" e em "Thoroughly Modern Millie". Os personagens marcaram sua estreia na Broadway, no ano de 2002.

Creel ficou conhecido em 2003, quando interpretou Bill na adaptação televisiva do popular livro infantil "Eloise no Plaza". Ele retornou à Broadway em 2004, em um remake de "La Cage aux Folles".

Em 2006, o ator fez sua estreia no West End, em Londres, em "Mary Poppins", e ainda lançou seu primeiro álbum pop, Goodtimenation. Em 2012, o artista lançou um segundo álbum, Get Out.