Dieguinho: Gusttavo Lima é corajoso ao abrir live negando acusações

Após fazer shows no Brasil e retornar aos Estados Unidos, Gusttavo Lima fez uma transmissão ao vivo para os fãs através de seu perfil no Instagram.

Indiciado pela polícia civil de Pernambuco e suspeito por lavagem de dinheiro e organização criminosa, o cantor foi "muito corajoso" ao abrir a live, afirma Dieguinho.

Achei muito corajoso, da parte dele, abrir uma live para poder falar sobre isso. O comum seria um vídeo gravado e editado, com texto pronto. Fazer a live passa a sensação de que ele está muito seguro, realmente Dieguinho

O que mais impressiona é a tranquilidade do cantor, concorda Kerline. "Também impressionou a quantidade de apoio. São inúmeros os artistas", afirmou.

Volta aos EUA é suspeita, mas Gusttavo passa veracidade com advogado

Na live, o cantor também contou com seu advogado para "dar peso" ao pronunciamento, afirma Dieguinho. A atitude de chamar o defensor passa mais veracidade ao caso, concorda Kerline.

No entanto, continua sendo questionável a decisão de voltar para os Estados Unidos em meio às investigações, indica Dieguinho.

