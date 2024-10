Após receber ordem de Mavi, Iberê cria fake news em 'Mania de Você'

No capítulo de terça-feira (1), da novela "Mania de Você" (Globo), Mavi (Chay Suede) ordena que Iberê (Jaffar Bambirra) crie fake news contra Luma (Agatha Moreira).

O que vai acontecer

Disposto a mentir para Viola (Gabz), dizendo que Luma herdou a fortuna de Molina (Rodrigo Lombardi), Mavi cria um plano cruel. Ele manda o irmão de Rudá (Nicolas Prattes) criar um perfil falso da ex-motorista de aplicativo na internet.

Iberê cumpre a ordem do chefe. "E coloquei no perfil apenas as iniciais LM como você me pediu", comunica ele.

Ele cria fotos falsas como se Luma tivesse passados os últimos anos em destinos luxuosos na Europa. "Você tem futuro no mundo digital, Iberê!", elogia.

Mavi pede sigilo absoluto a Iberê. "Nem preciso te dizer que ninguém pode saber sobre isso, né?", diz o vilão. "Claro, chefe! Como sempre, sigilo absoluto", responde o outro.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.