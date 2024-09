Reino Unido proíbe supermodelo Naomi Campbell de ser curadora de instituições de caridade

LONDRES (Reuters) - O Reino Unido proibiu que a supermodelo Naomi Campbell seja curadora de instituições de caridade por cinco anos, após uma investigação sobre uma instituição de caridade criada por ela descobrir que fundos arrecadados para boas causas eram usados para tratamentos em spas e cigarros.

Campbell, 54 anos, nascida em Londres, fez parte de um grupo de elite de supermodelos que dominou as passarelas e as capas de revistas a partir da década de 1990.

Ela fundou a Fashion For Relief em 2005, com o objetivo de arrecadar fundos para causas humanitárias por meio de desfiles em passarelas, mas a organização foi removida da lista de instituições de caridade do Reino Unido neste ano.

Uma investigação publicada sobre a organização pela Comissão de Caridade encontrou vários casos de má conduta e má administração, e a comissão disse que, como resultado, estava banindo Campbell e outras duas pessoas da administração.

Os representantes de Campbell não quiseram comentar.

Entre 2016 e 2022, o órgão regulador constatou que apenas 8,5% das despesas da Fashion for Relief foram direcionadas para doações de caridade. Pagamentos não autorizados de 290.000 libras (equivalente a 388.000 dólares) foram feitos a um dos curadores, e o dinheiro também foi gasto em serviço de quarto, tratamentos de spa e cigarros.

Essas compras não são consideradas "despesas razoáveis" pela comissão.

"Os curadores são legalmente obrigados a tomar decisões que atendam aos melhores interesses de sua instituição de caridade e a cumprir seus deveres e responsabilidades legais", disse o vice-diretor da Comissão de Caridade, Tim Hopkins. "Nossa investigação constatou que os curadores dessa instituição de caridade não fizeram isso."

O órgão regulador recuperou mais de 400.000 libras da Fashion For Relief, que foram usadas para liquidar suas obrigações pendentes e o restante foi direcionado a outras instituições de caridade.

(Reportagem de Sarah Young)