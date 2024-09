'Sua cadela'; Electra debochada ganha redes no fim de 'Família É Tudo'

Na noite de sexta-feira (27), o último capítulo de "Família É Tudo" (Globo) foi ao ar e os fãs repercutiram alguns dos momentos mais marcantes nas redes sociais.

O que aconteceu

O final da novela das sete repercutiu nas redes sociais. "Vou sentir saudades", comentou um fã em uma postagem do perfil da Globo no Instagram.

Logo no primeiro bloco, os telespectadores vibraram com o confronto final entre Jéssica (Rafa Kalimann) e Electra (Juliana Paiva), que foi visitar a vilã na cadeia para humilhá-la. "Te amo, Electra debochada", brincou uma usuária da rede social BlueSky. "Bem-feito Jéssica", escreveu outro.

Lupita (Daphne Bozaski) e Júpiter tiveram seu final feliz e a primeira noite de amor. "E a Lupita conheceu o planetão Júpiter", brincou um internauta.

Porém, teve quem não gostou do final do casal e gostaria de ter visto Lupita com Guto (Daniel Rangel). "Chocada que a Lupita trocou o gostoso do Guto pelo horroroso do Júpiter", escreveu uma fã chateada.

O estagiário ficou com Mila (Ana Hikari), com quem perdeu a virgindade. "Eu amei demais esse casal", comemorou uma fã no Instagram. "Guto foi um príncipe do início ao fim , merecia muito ser feliz", afirmou outra.

Na última cena, durante o casamento de Vênus (Nathalia Dill) e Tom (Renato Góes), a família tirou uma foto reunida, mas o público sentiu falta de Catarina (Arlete Salles) e Furtado (Claudio Torres Gonzaga). "Mas gente... esqueceram da Catarina e o Furtado?", questionou uma usuária do Instagram. "Cadê a Catarina e seu Furtado? Ela simplesmente desapareceu e nem teve desfecho", perguntou uma segunda. "Só faltou a Catarina e o Furtado, queria saber se eles ficaram juntos", lamentou uma terceira.

O final da novela agradou alguns telespectadores, mas desagradou outros. "Tempo que a Globo não fazia uma novela boa desse jeito! Foi ótimo acompanhar do começo ao final", comemorou uma fã. "Mano, que final ruim, viu?", deixou registrado outro.