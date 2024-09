Viviane Araujo recorda choro após perder concurso do É o Tchan: 'Muito mal'

Viviane Araujo, 49, recordou como ficou abalada após sua derrota no concurso "Morena do Tchan", em 1997. Na época, a campeã foi Scheila Carvalho, 51.

O que aconteceu

Viviane chegou a chorar no colo de sua mãe após perder a vaga no "É o Tchan". "Eu fiquei muito triste. [...] Na minha cabeça, já sentia que ia rolar. Sentia que era a minha chance. E não foi. Fiquei muito mal, chorei pra caramba", assumiu ela em entrevista ao jornal Extra.

A princípio, a dançarina havia feito sua inscrição despretensiosamente. "Eu ainda era uma garota, cheia de sonhos. Não sabia ainda de fato o que eu queria. Mas vi essa possibilidade do concurso e disse: 'Vou tentar'. Fui passando de fase, não sabia até quando ia durar, até que cheguei na final", recordou.

Neusa Araujo, mãe de Viviane, foi responsável por tranquilizá-la após a derrota. "Minha mãe, sempre muito certa das palavras, disse: 'Minha filha, não fique assim. Não era para ser. Ainda não era o seu momento e vai chegar sua hora'", lembrou a artista.

Anos após o concurso, Viviane construiu sua carreira no samba, passou a ser considerada "a rainha das rainhas" das escolas de samba e ainda conseguiu vários trabalhos como atriz. Ela já atuou em novelas como "Império" e "O Sétimo Guardião", além de ter sido a campeã de A Fazenda 5. "Demorou um pouquinho, mas eu consegui", reconheceu.

Viviane falou sobre a derrota no concurso com integrantes do "É o Tchan", em 2023, durante um especial do Altas Horas. "Foi horrível, gente. Foi péssimo! Mas, hoje, posso estar aqui. Eu falo: Deus é muito bom na vida da gente. E agradeço muito essa oportunidade", comentou.