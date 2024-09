'Fui ser amostradinha': o que é o meme que Deolane citou ao deixar prisão

A influenciadora Deolane Bezerra se pronunciou ontem depois de deixar a Colônia Penal Feminina de Buíque, onde ficou 20 dias detida.

Ela foi solta depois de uma decisão judicial, mas é investigada na Operação Integration, que apura lavagem de dinheiro em apostas ilegais.

Estou aqui, com mamis, contando as aventuras da cadeia. Eu estava presa, meu Deus do céu. (...) Vou falar tudo com vocês aqui, só estou organizando as ideias. Fui querer ser amostradinha e passei mais 14 dias presa. É tanta coisa para contar, mas estou firme e forte, acreditando sempre na Justiça de Deus, porque ele é fiel e justo, ele cumpre.

Deolane Bezerra, nos stories

O que é 'amostradinha'

Meme surgiu no primeiro semestre de 2024. Ele é criação do humorista Matheus Cobertura, do interior do Rio Grande do Norte, que começou a trend no TikTok. Nas imagens, ele aparece com capa preta, máscara da franquia de filmes de terror "Pânico" e foice.

Brincadeira era com a morte. A trend inicialmente mostrava pessoas ignorando perigos e colocando a vida em risco de propósito. Nos vídeos, elas são surpreendidas pela figura da morte, que surge de forma caricata e fala a frase. "Eu gosto assim, amostradinho".

Trend ganhou significado maior. Depois, outras "situações de risco" começaram a ilustrar o meme, como dar em cima de pessoas comprometidas, por exemplo.