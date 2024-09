Carol Castro faz testes por papéis mesmo após fama: 'Já saí sofrendo'

Escalada para a próxima novela das 18h da Globo, Carol Castro, 40, afirma que fazer testes é algo comum na carreira, mesmo com anos de estrada e sucesso consolidado.

O que aconteceu

Com mais de 20 anos de carreira, artista ainda faz testes para conseguir alguns papéis. "É comum [fazer testes], e eu não tenho problema com isso. Já aconteceu de eu sair de testes com o sentimento de 'nossa, fiz muito mal'. Sofrendo! E o contrário também, sair pensando que dei tudo de mim."

Atualmente, Carol Castro está em cartaz com o filme "Passagrana", onde sua personagem faz um teste como atriz não remunerada. "Fiquei nervosinha naquela cena. Eu falei: 'Será que vou conseguir me emocionar?", afirmou em papo exclusivo com Splash na pré-estreia do filme.

Mesmo com a preocupação, a atriz diz que chorou —quase de primeira— e conseguiu tirar uma reação genuína dos atores Wesley Guimarães, Juan Queiroz, Elzio Vieira e Wenry Bueno, que fazem os protagonistas da comédia.

Além de sua participação em "Passagrana", a atriz também estará no elenco de "Garota do Momento", próxima novela das 18h da Globo. Na trama, que se passa no final dos anos 1950, ela dará vida a Clarice, viúva e mãe da protagonista Beatriz, vivida por Duda Santos.

"A minha personagem perde a memória e tem as filhas trocadas. Isso foi o que me fez aceitar a personagem", revela a artista. Para ela, Clarice será "uma mulher à frente do seu tempo", de "fibra" e corajosa.

Na história, a personagem sofrerá uma armação do vilão Juliano (Fábio Assunção) e de Maristela (Lília Cabral), que trocam sua filha por outra criança, Bia, interpretada por Maisa. A novela vai ao ar em novembro deste ano.