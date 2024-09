Irmã mostra imagem de Deolane momentos após deixar prisão: 'Te amo'

Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, celebrou a soltura da influenciadora digital.

O que aconteceu

Irmã publicou imagem de uma videochamada com a advogada. "Eu te amo", escreveu Dayanne, no Instagram, momentos após a famosa deixar a Colônia Penal Feminina de Buíque (CPFB).

Deolane deixou a prisão, no início da tarde desta terça-feira (24), segundo informou a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco.

Justiça a soltura da influenciadora Deolane Bezerra e outros investigados na operação na segunda-feira (23). A decisão revogou as prisões preventivas após pedido da defesa do CEO da empresa Esportes da Sorte, Darwin Da Silva Filho. O desembargador Eduardo Gilliod estendeu seus efeitos para outros 17 réus na operação Integration.

Deolane deixa prisão em Pernambuco Imagem: Reprodução/Instagram

Investigação

Influenciadora e a mãe, Solange Alves, foram presas no mesmo dia. As duas foram detidas durante a operação Integration, que tem o objetivo de identificar e desarticular uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Operação trouxe à tona apuração que começou em 2022. A investigação indicou a migração de indivíduos associados ao jogo do bicho —que é ilegal no Brasil— para os jogos online, conforme explicou Alessandro Carvalho Liberato de Mattos, secretário de Defesa Social-PE, em conversa com o Fantástico (Globo).

Defesa de Deolane e Solange nega irregularidades. Em nota, a defesa de mãe e filha afirmou que "mantém plena confiança na justiça e que segue trabalhando incansavelmente pelo restabelecimento da liberdade [das duas], convicto de que suas inocências serão plenamente comprovadas".