Fãs de Gusttavo Lima precisam separar cantor de pessoa em suposto crime

Desde que teve sua prisão decretada, Gusttavo Lima tem sido alvo de comentários contra e a favor do cantor.

Frente à situação, muitos fãs têm criticado a decisão e até citado "inveja" em comentários sobre o cantor.

Leão Lobo diz que gosta de Gusttavo Lima como artista, mas que é importante separar o "homem que supostamente está desviando dinheiro".

Ninguém está falando de inveja. Estamos falando da investigação de um crime pela polícia federal. As pessoas estão tão acostumadas com reality show que acham que é uma torcida. Mas isso é realidade, dinheiro nosso que está sendo lavado e roubado do povo brasileiro Leão Lobo

Gusttavo Lima já é considerado foragido?

Atualmente em viagem por Miami, Gusttavo Lima é considerado "foragido". Segundo o advogado Dr. Demetrios Kovelis, essa é uma estratégia da defesa que consiste em deixar o cliente foragido por um período, até ter o habeas corpus analisado. "É uma situação complicada", opina Dieguinho.

O comentarista diz ser "muita coincidência" o cantor deixar o país logo após o festival Rock in Rio. "Estamos só especulando", diz. "Precisamos desconfiar", avalia Leão Lobo.

