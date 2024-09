No Rock in Rio, agudos de Mariah Carey poderiam quebrar taças de cristal

Aos 55 anos e quase 20 hits número 1 nas paradas dos EUA, Mariah Carrey fez sua estreia no Rock In Rio, no palco Sunset, neste domingo (22), usando um vestido de paetê com desenho da bandeira do Brasil. Os primeiros agudos intensos, que viraram sua marca registrada, vieram com o hit "Emotions". Se havia um falatório sobre se ela iria ou não cantar "de verdade", ele deve ter se encerrado por aí. Os agudos afinados e potentes vieram em volume suficiente para quebrar taças de cristal pela redondeza. Mariah provou de onde saíram boa parte dos ingressos esgotados nesta última noite festival, mostrando que o tempo só fez consolidar seu lugar no Olimpo do pop.

22.set.2024 - Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Wagner Meier/Getty Image

UM PALCO SÓ

Um artista com a carreira e quantidade de hits como Mariah com certeza é uma headliner de festival. No Rock in Rio porém ela ficou com o segundo maior palco, e o resultado foi que o público do Sunset e do Mundo viraram uma massaroca só, e quanto mais distante se estava da fonte do som, mais baixo dava pra ouvir a diva.

VS OU AO VIVO?

Tem sido lugar comum nos grandes shows o uso do VS, uma gravação guia com a base das músicas, que acaba levando o público a crer que o artista está dublando. Na verdade, esse recurso serve parar garantir que os músicos sigam a base pré gravada e tudo saia nos conformes. Mariah estava cantando, sim.

22.set.2024 - Mariah Carey se apresenta no palco Sunset na última noite de Rock in Rio Imagem: Eduardo Anizelli/Folhapress

CAPOEIRA E DANCE MUSIC

Com bailarinos no palco encenando uma luta de capoeira enquanto Mariah trocava de look, a dance music começou a dominar. Aliás, Mariah não à toa se tornou rainha do bate-cabelo, estilo de house music que ganhou lugar especial nas boates LGBTQIA+

DESFILE DE HITS

Ela retornou num look rosa choque de paetê curtinho cantando "It"s Like That". Dominando o palco e o que restava da noite no Rock in Rio.