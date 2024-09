Dieguinho: Record demorou, mas não deixou dúvidas de preconceito na Fazenda

Após algumas falas polemicas e acusações de racismo, Flor levou uma advertência indireta da Record dentro de A Fazenda 16.

Na sala, os peões foram chamados para receber um recado dizendo que "preconceitos de qualquer tipo são inadmissíveis", e que não adianta dizer que "essa não foi a intenção". "Pegou ruim para ela, porque todo mundo sabia que aquele recado estava direcionado a ela", avalia Kerlihne.

Dieguinho diz que a mensagem foi forte, mas fundamental da parte da Record. "Demorou bastante, mas quando veio, veio em um aviso geral para as pessoas, pedido respeito e sem relativizar a situação", diz. "Se a produção resolveu intervir e falar algo, é porque entendeu que houve excessos."

Para Kerline, é injustificável agir da forma como Flor agiu em pleno 2024. "É uma pessoa antenada, que tem acesso à instrução", diz. "É algo impregnado que precisa ser combatido".

Dieguinho diz que pode ser complexo para uma pessoa como Flor entender que a sociedade está mudando, e que palavras que ela costumava utilizar ganharam um novo contexto. "Sempre foi ofensa, sempre esteve em um lugar que incomoda. Mas as pessoas passaram a entender que não se deve usar essas palavras".

Se persistir, Flor ainda pode virar vítima

Em um possível efeito rebote, caso os participantes sigam "caindo em cima" de Flor, a peoa corre o risco de sair como "vítima", aponta Kerline.

A peoa já é considerada para ir direto à Roça por outros participantes. "É dar o favoritismo para ela. É o que está se desenhando", diz a comentarista, que acredita que a peoa permaneça no reality caso vá à berlinda. "É um pouco preocupante também".

