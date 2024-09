Sem fim precoce: 5 truques facinhos para o sexo durar mais e melhor

A ficção nos faz ter a sensação de que o sexo entre os protagonistas dura horas e horas, quando a realidade é bem diferente. Uma pesquisa feita pela Utrecht University com 500 casais heterossexuais determinou o tempo médio de uma relação sexual entre eles: 5,4 minutos, sem contar as preliminares.

Só que o sexo é muito mais que o tempo de penetração, ele é tudo que envolve contato e fantasias. Pode começar no beijo, passando pelas preliminares e depois chega no oral, por exemplo. Os tempos são diferentes para homens e mulheres: pesquisas indicam que eles podem levar 4 minutos desde a excitação ao orgasmo, enquanto as mulheres duram mais, de 10 a 13 minutos.

Quanto tempo dura a relação sexual ideal?

Quando o assunto é escolher entre uma transa mais longa ou rapidinhas, as pessoas parecem ficar um pouco indecisas. Uma pesquisa do Sexlog descobriu que, entre seus usuários, 47,3% das pessoas preferem que o sexo dure poucos minutos enquanto 4.6% preferem que seja mais demorado. O fato é que se tem prazer e tem orgasmo, não tem com o que se preocupar: uma transa de 10 a 15 minutos pode ser mais satisfatória do que uma de 40, se bem feita.

Mas se sua vontade é transar por mais tempo, Universa conta alguns truques para isso. E spoiler: grande parte acontece antes da penetração.

Comecem pelo banho

O sexo não precisa começar no quarto - como a maioria dos casais faz. Traga as preliminares para outro cômodo. Por exemplo: tomem um banho juntos.

O casal pode estimular outras zonas erógenas, que não costumam acariciar no dia a dia. Uma dica é enxugar um ao outrom um exercício que pode ser bastante erótico. Ensaboem-se juntos, apostem em um pouco de sexo oral e, porque não, tenham orgasmos — não há limites, sempre pode caber mais do que um.

Troquem de ambiente

Se sexo é sempre no quarto, que tal levar a pegação para a sala? Fujam do tradicional, que é cercado daqueles processos automáticos para trazer o prazer mais rapidamente, e busquem outros ares.

O sofá, por exemplo, é um móvel com 1.001 utilidades e permite inúmeras variações de posições sexuais que podem prolongar esse namoro. Vocês podem tentar uma penetração por trás, com a mulher segurando o encosto do sofá, a mulher por cima, controlando o vaivém, manobras diferentes de sexo oral... Opções não faltam!

Explorem os sentidos

Sexo não é só tato, envolve todos os sentidos. Para alongar, tire o foco da penetração. Na visão, use lingeries bonitas, algo que chame a atenção. Na audição, invista em uma música sexy, que mexa com a fantasia do casal. No olfato, alguns aromas e óleos perfumados podem ser estimulantes. Pensando em paladar, vocês podem ter vinho, champanhe, chocolate ou morango, por exemplo, ao lado da cama. Por fim, o tato: permitam-se explorar todo o corpo, não só as genitais!

Saiam do conforto

É comum, principalmente em casais que estão juntos há muito tempo, terem suas posições queridinhas - aquelas que eles têm certeza que vão conseguir gozar. Para fazer o sexo durar um pouco mais é importante pulá-la, pelo menos no começo.

Deixe a posição sexual que estimula mais por último — não precisa abandoná-la, só alterar o cronograma.

Mudem a posição

Quando vocês perceberem que o orgasmo está se aproximando, parem tudo e troquem de posição. Essa paradinha dá ao homem, por exemplo, alguns segundos, para que ele não goze e continue no mesmo ritmo por mais tempo. Além de prolongar o sexo, essas mudanças podem ajudar a deixar a relação ainda mais interessante.

Fontes: Cissa Aguiar, sexóloga, e Jussania Oliveira, sexóloga e autora do romance erótico "Amor Próprio"

*Com matéria publicada em 21/05/2023