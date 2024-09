Aos 70, Rita Cadillac ignora envelhecimento: 'Faço shows e conteúdo adulto'

Rita Cadillac se vê vivendo um momento especial em sua vida. Com 70 anos recém completados, a cantora e dançarina mantém uma agenda de shows pelo Brasil com alta demanda e também atua como produtora e atriz na produção de fotos e vídeos para plataformas de conteúdos adultos.

Acho que estou vivendo um grande momento na minha vida. Aos 70, estou fazendo shows e tenho conteúdos adultos nas plataformas. Só você ter 70 anos e estar trabalhando é ótimo. Descanso na semana dois dias só e o resto é trabalho.

Rita Cadillac, em entrevista para Splash no Fofoca Awards.

Envelhecimento para dançarina não é um problema. Afinal, ela se diz com mais pique do que quando era adolescente. "Nem um pouco preocupada. Não fiz plástica, sou natural aos 70 e está bom. A disposição para mim é o que conta. Tenho disposição de 15, de 20. Tem dia que eu acordo assim: 'ah, não' e tem dia que eu falo: 'quero ir brincar'."

Artista ri ao lembrar que teve um rápido pensamento sobre aposentadoria anos atrás. "Minha vida é trabalho, trabalho, trabalho, trabalho. Uma vez eu falei: 'Vou me aposentar aos 50', mas estou nos 70."

"Sou dona do meu nariz"

Trabalho como produtora de conteúdo adulto oferece para Cadillac uma liberdade de produção jamais vivida nas épocas de ensaios nu. "Sou dona do meu nariz. Eu sempre fui mandada, mas mandada de uma certa forma. Sempre fui aquela que dizia: 'Tá bom, vou fazer' e faço ao contrário".

Fiz todas as revistas masculinas e a produção era da revista. Curto esse trabalho porque agora sou eu que faço a produção e escolho o local. Então, para mim, está sendo muito legal essa parte. Agora, a parte Rita Cadillac de show, de cantora, de bailarina, continua igual.

Artista detalha que retorno financeiro das plataformas adultas atende suas necessidades pessoais. "Alguém vive tranquila nesse país? Não. Dá para pagar minhas contas, dá para viajar, dá para comprar o que eu quero, jantar bem."

Dona do rótulo de símbolo sexual na década de 1990 nunca foi um problema, segundo Rita. "Nunca liguei para isso e nunca quis este rótulo para mim. Me deram, legal, obrigada, agradeço, mas nunca fez parte da minha vida. Eu nunca carreguei e nunca quis carregar isso para minha vida."

Decisão de separar a Rita do trabalho com a Rita da vida pessoal foi o segredo para artista ignorar a pressão da fama em 50 anos de carreira. "Me assustar? Nunca. Sempre quis ser a Rita de Cássia e a Rita Cadillac no palco. Fora do palco, sou a Rita de Cássia, aquela que usa um agasalho, que vai de moletom para ir a feira comer pastel, é aquela que vai passear com cachorrinho. A Rita Cadillac é aquela que se produz, que faz questão de estar sempre bem para todo mundo ver.

Meta atual de Rita Cadillac é seguir trabalhando para realizar seus sonhos. "Enquanto você estiver sonhando, você está vivendo. Todo dia tem um sonho novo. Consigo realizar aquele, vou e faço outro."