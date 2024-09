No Rock in Rio, Illusionize desafia seu público com essência da house music

Pedro Mendes, conhecido como Illusionize, é um DJ e produtor de música eletrônica que ganhou destaque tocando em raves e festivais. Tornou-se um nome bombado da cena eletrônica tocando brazilian bass, um gênero que se tornou comercial. Mas Pedro resolveu desafiar seu público nesta quinta (19), no palco New Dance Order do Rock in Rio, com um set que começou com o clássico "In The Beginning (There Was Jack)", de Chuck Roberts, track que separa adolescentes de adultos na house music.

TRAJETÓRIA

Ilusionize começou sua carreira em lan houses, baixando músicas e participando de eventos automotivos. Sua técnica e carisma o levaram a se destacar em grandes festivais, como Lollapalooza, Tomorrowland, Ultra, e XXXPerience.

TIPO ALOK

Em pouco tempo, Pedro começou a chamar a atenção não apenas por sua técnica mas também pela pesquisa envolvida em seu trabalho. Por isso começou a despontar como um possível "novo Alok " na cena eletrônica nacional

DIVERSIDADE

Ao invés de seguir uma trilha monotemática, Pedro resolveu ampliar possibilidades, mesmo que isso resultasse em perder público, como aconteceu no Rock in Rio. No lugar do som comercial, Pedro buscou a essência da música eletrônica para construir seu set.