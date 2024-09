Jovens russos fazem odisseias pela Europa para ver show da Taylor Swift

MOSCOU (Reuters) - Artem, um estudante de TI de 22 anos de Moscou, não se arrepende de ter desembolsado mais de 3.000 dólares para ver sua cantora favorita se apresentar.

Em todo o mundo, fãs de Taylor Swift - os "Swifties" - estão acostumados a pagar preços altíssimos para assistir a seus shows. Mas na Rússia, há outros desafios na busca pela turnê da superestrela.

Muitos artistas ocidentais têm evitado o país desde 2022, quando a Rússia enviou seus militares para a Ucrânia, e viajar para o Ocidente é repleto de complicações.

Mas os Swifties russos, sem se intimidar, embarcaram neste verão em odisseias assustadoras - exigindo agendamentos de vistos e combinações inteligentes de voos - para pegar Swift em sua turnê Eras, que vendeu todos os ingressos.

Elizaveta, uma estudante de medicina de 20 anos, viajou com Artem para ver Swift se apresentar em Gelsenkirchen, na Alemanha, em julho.

"Quando você percebe que seu sonho se tornou realidade, é claro, (você sente) felicidade, alegria e muita gratidão por tudo ter dado certo", disse.

Elizaveta e Artem se tornaram próximos de outros Swifties em Moscou, que criaram um grupo de fãs há três anos na plataforma social russa VKontakte.

Os membros dizem que dezenas de pessoas comparecem aos eventos que eles organizam, desde cantorias até oficinas de tecelagem de braceletes.

"Tentamos criar um tipo de comunidade aconchegante, um lugar para as pessoas se encontrarem", afirmou Diana, 20 anos, que estuda relações internacionais.

Mas para quem tem tempo e dinheiro, nada supera ver Swift ao vivo.

Artem e Elizaveta estavam determinados a fazer isso neste verão. Elizaveta viajou por um terceiro país para a Grécia, para onde havia conseguido um visto, e depois para a Alemanha. Artem solicitou - com seis meses de antecedência - um visto italiano por meio de uma agência.

"Combinei o visto com uma viagem geral pela Europa; se eu estivesse lá apenas para o show... teria sido mais barato", diz. "Acabou saindo por cerca de 300.000 rublos (equivalente a 3.200 dólares)."

Os estudantes aprenderam a se adaptar às mudanças na geopolítica.

A conta de Elizaveta no Apple Music está registrada na Turquia, enquanto Artem e outros usam "soluções alternativas" para ouvir música no Spotify, que parou de ser transmitido na Rússia em 2022, após o início da guerra em grande escala. A Apple interrompeu as vendas de produtos no mesmo ano.

E outro fã, Dmitry, diz que os Swifties de todo o mundo estão a apenas um clique de distância.

"Não estamos realmente isolados do resto do mundo. (Nós) sentamos e assistimos ao TikTok, há vídeos de estrangeiros e várias discussões..."

"Em princípio, temos o suficiente de tudo. Temos uma vida muito rica."

