Gizelly vibra ao conhecer Raquel: 'Primeira briga foi por causa de você'

Uma das vencedoras do paiol de A Fazenda 16 (Record), Gizelly comemorou ao chegar à sede e conhecer Raquel Brito.

O que aconteceu

Logo após a prova entre baia e paiol, a ex-BBB chegou à sede e encontrou o restante do elenco.

Ao encontrar Raquel Brito, Gizelly a abraçou empolgada. "Doutora Raquel Brito!".

Ela contou à influenciadora que discutiu com Cauê no paiol por ela. "Minha primeira briga com ele foi por causa de você."

No paiol, Gizelly ficou bastante empolgada ao ver Raquel no elenco. Cauê, então, a acusou de ter feito isso para chamar atenção dos fãs de Davi.

Após a treta, os dois chegaram a se entender, ainda no paiol.

