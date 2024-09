Gabi Brandt anda de metrô no Rio de Janeiro: 'Trânsito? Me recuso'

Gabi Brandt, 28, divulgou registros de uma viagem de metrô pelo Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A influenciadora digital compartilhou uma foto do vagão em que se transportava, com uma legenda bem humorada. "Trânsito? Me recuso", escreveu ela.

Gabi Brandt anda levando uma vida menos ostensiva desde que se separou de Saulo Pôncio, 28. Os dois começaram a se relacionar em 2018 e se casaram em 2019, mas se separaram no começo de 2022.

Recentemente, Saulo anunciou o retorno à carreira musical e pediu uma nova chance à ex-companheira. "Eu mudei, tô pronto para mudar. Gabi, se você estiver assistindo isso aí, me dá uma chance. Gosto de tu."