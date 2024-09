Após problemas, Tomorrowland Brasil anuncia plano contra perrengues

O festival de música eletrônica Tomorrowland Brasil 2024 acontece nos dias 11,12 e 13 de outubro, no Parque Maeda, em Itu, interior de São Paulo. Entre os destaques do palco principal estão os artistas Cat Dealers, Dubdogz, Armin Van Buuren, Dimitri Vegas e Alok. Nesta quarta-feira (18), a organização deu detalhes sobre o evento.

O que aconteceu

Mario Sergio Albuquerque, diretor geral do Tomorrowland Brasil, e Rodrigo Mathias, CEO da DC Set, apresentaram um plano de mobilidade. Eles também anunciaram obras de segurança e acesso no Parque Maeda.

O festival investiu mais de R$10 milhões na pavimentação das principais rotas de circulação e implantação de drenagem em pontos estratégicos. Em 2023, o evento cancelou um dos dias de shows em decorrência de fortes temporais que danificaram vias de acesso.

O plano de mobilidade inclui os coletivos oficiais (shuttle), ônibus circulares que partirão da rodoviária de Itu, transporte dos parceiros de viagem, carros de aplicativo, táxi, caronas, estacionamento para o público geral, além de áreas de embarque e desembarque para o transporte. "O plano foi pensado para aprimorar a experiência do público", disse.

O festival também está trabalhando em conjunto com as operadoras de telefonia Claro, Vivo e TIM para reforçar o sinal de internet móvel no Parque Maeda. Além disso, será disponibilizada uma rede de wi-fi no ponto de encontro designado para embarque e desembarque de carros de aplicativo, táxis e caronas. O controle de tráfego será feito com auxílio da polícia rodoviária e uso do aplicativo Waze. Há dicas de como chegar de forma otimizada no site do Tomorrowland

Para reforçar a segurança, haverá delegacia no local, 80 câmeras e uso de cinco drones.

Na edição 2024, não será usado banheiros químicos atendendo o pedido do público para banheiros comuns. Além do plano de segurança, a organização prometeu controle maior de possíveis instabilidades do clima, inclusive focos de incêndios em áreas próximas. Em casos de chuvas fortes, o festival vai distribuir capa de chuva.

Ricardo participou da vistoria das obras no Parque Maeda e está muito otimista com a estrutura reforçada para evitar perrengues no Tomorrowland 2024 Imagem: rryc___

Rodrigo Mathias comentou sobre o impacto econômico do Tomorrowland Brasil em Itu. "Em 2023, o festival injetou cerca de R$ 676 milhões na economia local, e este ano projetamos atingir R$ 750 milhões. Turismo, alimentação, transporte e os serviços são beneficiados. Para os próximos 10 anos, nossa previsão é de um impacto acumulado de R$ 9 bilhões".

O influenciador Ricardo da Costa, 25, conta que está animado com os anúncios. "Ano passado, foi complicado por conta dos problemas com a logística. Mas estou confiante que esse ano será totalmente diferente, porque foram feitos muitos trabalhos para acabar com os perrengues", afirma. "Estou vendo de perto que cadeirantes conseguem acessar todo o local. E os anúncios de aumento de vias de circulação de pessoas e segurança reforçada com mais câmeras e drones me tranquilizam totalmente pra curtir o festival."

Tomorrowland Brasil 2024

Quando: 11, 12 e 13 de outubro 13h à 1h

Onde: Parque Maeda

Endereço: Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu (SP)

Ingressos: site oficial