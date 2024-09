Raquel Brito chora e conversa sozinha: 'Sinto que virá uma covardia'

Durante a madrugada desta quinta-feira (19), Raquel Brito passou um tempo na área externa chorando e conversando com as câmeras. A irmã do vencedor do BBB 24 disse estar se sentindo sozinha:

Raquel: "Eu estaria na minha caminha agora, com meu namorado, comendo meu café. Saindo, voltando. Pensar que aqui tem um bocado de pessoas com pensamentos diferentes, em busca do mesmo prêmio que eu. Meu Deus. Onde eu tava com a cabeça? Eu podia estar em casa assistindo. Quero ir pra casa. Saudade da minha coroa. Podia estar com meu cachorro, minha mãe. Tô me sentindo tão só. Tão sozinha numa desse tamanho."

Raquel: "Eu tô entendendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Deus, se eu não aguentar ficar aqui dá um jeito de me tirar, se o Senhor ver que tá passando dos limites. Não gosto de ficar assim, p****. Sensação no coração, agonia terrível. Não gosto. Sabe, Jesus, eu tô sentindo que vai vir uma covardia. Tô sentindo que vai rolar uma covardia comigo. Agora tá ligado que não sei que lado vai vir. Por isso tô agoniada. Só que agora pra poder me proteger vou ter que articular na minha cabeça. E acabou. Agora que burrice minha né, velho? Eu chamei as pessoas pro jogo e era uma parada que podia pensar sozinha sem fazer esse auê todo. Eu não penso, pô! Não penso. A partir de amanhã, vou ter que pensar em tudo que faço aqui dentro."

Raquel: "Agora eu to tomando no c*. E se eu não tomei ainda, eu vou tomar muito feio. A partir de hoje sem gracinha, sem brincadeirinha. Jogas às veras. Já que eu aceitei vir para cá, passar por isso, agora o pau tem que virar aqui dentro. Se eu pegasse esse chapéu hoje, ia fazer isso aqui virar um inferno, ia movimentar essa casa, tá muito calmo. Quando esse povo do paiol subir, as coisas vão virar aqui dentro.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: pra você, qual o melhor nome da edição? Resultado parcial Total de 58358 votos 0,19% Babi Muniz 29,32% Camila Moura 4,33% Fernanda Campos 0,11% Fernando Presto 0,36% Flor Fernandez 0,13% Flora Cruz 0,78% Gilson de Oliveira 1,93% Gui Vieira 0,74% Juninho Bill 1,24% Júlia Simoura 0,07% Luana Targino 2,02% Larissa Tomásia 56,36% Raquel Brito 0,11% Sacha Bali 1,27% Sidney Sampaio 0,09% Suelen Gervásio 0,07% Vanessa Carvalho 0,17% Yuri Bonotto 0,16% Zaac 0,55% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 58358 votos

