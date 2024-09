Antes de show no Rock in Rio, Tyla dança com fãs em Copacabana

A sul-africana Tyla já está no Rio de Janeiro para sua apresentação no Rock in Rio e encantou os fãs na praia de Copacabana.

O que aconteceu

Artista cantou e dançou com os fãs. Um vídeo no TikTok mostra Tyla sorrindo e dançando o hit "Water" — que alguém colocou para tocar numa caixinha de som no meio do restaurante.

A simpatia da cantora chamou atenção nas redes sociais. "Ai, ela é muito bonita e simpática", diz um dos comentários no TikTok. Outro elogiou: "O melhor é que ela tem uma energia que não julga nosso inglês".

Tyla se apresenta no Palco Sunset na sexta-feira (20). A apresentação dela está marcada para as 17h50, entre os shows de Luedji Luna (15h30) e Gloria Gaynor (20h10). IZA fecha a noite no palco com um show que começa às 22h45. Confira a programação completa desse dia:

Palco Mundo

16h40 - Ivete Sangalo

19h - Cyndi Lauper

21h20 - Karol G

0h - Katy Perry

Palco Sunset

15h30 - Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

17h50 - Tyla

20h10 - Gloria Gaynor

22h45 - Iza

New Dance Order

22h - Samhara

23h30 - Ashibah

1h - Curol x Barja

2h30 - Alison Wonderland

Espaço Favela

16h30 - Brisa Flow

19h - Mc Dricka

21h - Pocah

Global Village

15h30 - Juliana Linhares

17h30 - Carminho

19h15 - Angélique Kidjo

Supernova

15h - Nina Fernandes

17h - Darumas

18h30 - N.I.N.A

20h30 - Cynthia Luz