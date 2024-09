Bipe em pleno 2024: por que o grupo Hezbollah usa pagers para se comunicar?

Nesta terça-feira (17), circularam vídeos de membros do Hezbollah que morreram ou ficaram feridos com a explosão simultânea de pagers no Líbano. A suspeita é que isso ocorreu após um ataque cibernético israelense.

Chama a atenção que em pleno 2024 e com várias tecnologias móveis, a organização islâmica usa uma forma de comunicação do século passado. No entanto, apesar de parecer um equipamento superado, ele conta com vantagens, como segurança e confiabilidade.

Por que se comunicar por pager?

Segundo a Reuters, o Hezbollah ordenou aos seus combatentes que deixem de usar smartphones, trocando-os por pagers. Eles acreditam que os celulares são mais suscetíveis a serem invadidos pelos israelenses e que fragilizariam a segurança do grupo.

O pager (ou bipe) é um dispositivo eletrônico usado para receber mensagens curtas, em forma de som ou números telefônicos, sinalizando, por exemplo, para retornar uma chamada para alguém.

Ele tem como vantagem ser simples, funcionar independente de redes moveis (contam com uma rede própria, e, portanto é difícil interceptar informações) e o sinal do pager dificilmente pode ser bloqueado, diferentemente de celulares. Além disso, não tem sistema de geolocalização.

"O sinal dos pagers penetra o aço, enquanto o de um celular pode ser bloqueado", diz página da empresa dos EUA Spok, que é especializada no produto.

Em zonas de conflito, eles têm ainda a vantagem de serem resistentes e serem difíceis de rastrear - com exceção feita a esse ataque que atingiu vários equipamentos simultaneamente — comparado com smartphones.

Auge do uso no Brasil foi na década de 1990. Com o tempo, a tecnologia foi descontinuada e substituída por celulares, que além realizarem chamadas, com o tempo passaram também a permitir envio de mensagens de texto.

Atualmente, apenas alguns hospitais utilizam pagers para se comunicarem com médicos — isso ocorre, sobretudo, nos EUA. Esses profissionais costumavam usar o aparelho, pois eram fáceis de usar, facilitavam eles serem localizados, além de ser barato, discreto e resistente.

Por que os pagers explodiram?

A explosão dos pagers ainda não foi esclarecida. No entanto, há algumas teorias do que pode ter acontecido.

Uma das teses sustenta que um ataque hacker remoto fez o aparelho esquentar e explodir na sequência, o que seria um tipo de investida sem precedentes, ainda mais atingindo centenas de pagers simultaneamente.

Segundo a BBC, outros especialistas acreditam que foi um ataque de cadeia de suprimento. Neste tipo de investida, a estratégia é comprometer os aparelhos durante o transporte ou na fabricação. No caso, poderiam ter colocado algum explosivo ou algum tipo de modificação permitindo o acionamento remoto para explodir os dispositivos.

De acordo com a agência de notícias AP, representantes do Hezbollah disseram que os pagers que explodiram pertenciam a um novo fornecedor.

*Com informações das AFP