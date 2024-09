Mário Gomes, Belo, Beyoncé: os famosos que já receberam ordem de despejo

O ator e candidato a vereador do Rio de Janeiro Mário Gomes não é a primeira celebridade a ser despejada de sua mansão. Confira alguns casos que viraram notícias:

Mário Gomes

Imagem: Reprodução/Record

A mansão do ator foi leiloada para pagar uma dívida trabalhista. Mário Gomes estava em débito com costureiras de uma confecção que mantinha no Paraná.

O candidato a vereador culpa o atual governo pela perda da mansão. "Faltou honestidade. Um governo que não seja corrupto nem assombração", reclamou ele para o fotógrafo Sandro Cardozo, que acompanhou o momento do despejo.

Marcos Oliveira

Imagem: Dan Delmiro/AgNews

Em agosto, o intérprete de Beiçola recebeu ordem de despejo por não pagar aluguel. O ator ficou mais de três meses sem pagar o valor que, segundo o jornalista Leo Dias, é de R$ 3.500.

A dívida foi quitada por uma criadora de conteúdo adulto. Martina Oliveira, conhecida como "Beiçola do Privacy" pelo corte de cabelo parecido com o do personagem, doou R$ 19 mil para o ator. Em entrevista a Splash, ela disse sentir que tem uma dívida com Marcos: "É como um pai mesmo. Eu tenho esse sentimento de dever algo para ele, por ele cuidar de mim".

Gracyanne e Belo

Gracyanne Barbosa e Belo Imagem: REGINALDO TEIXEIRA / RT FOTOGRAFIA

O então casal recebeu ordem de despejo em julho de 2022. Eles deviam R$ 221.159,86 em aluguéis e contas de um imóvel em São Paulo. À época, a Justiça também estipulou um pagamento de R$ 3.239,85 referente à multa contratual do espaço, além de uma indenização de R$ 38.667,09 ao proprietário, que acusou os famosos de terem depredado o imóvel.

Eles negaram a dívida. A Splash, a assessoria do casal informou que não houve assinatura de contrato do imóvel, que teria sido entregue a Belo "como uma cortesia" pelo proprietário. A residência "oficial" do casal era no Rio de Janeiro.

Essa, não foi a primeira vez que eles foram processados por atrasos no aluguel. Em 2017, o cantor deixou a casa em que vivia com Gracyanne Barbosa no Jardim Paulista, área nobre de São Paulo, durante a madrugada para evitar alarde. Segundo a administradora do imóvel, a dívida passava de R$ 500 mil.

Whindersson Nunes

Imagem: Caio Passos/Divulgação

O humorista disse ter sido despejado de um imóvel onde nunca pisou. Em julho de 2022, ele disse nas redes sociais que ficou surpreso pela ordem de saída do endereço, uma sala comercial na capital paulista. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça de SP.

Na ocasião, sua assessoria afirmou que ele soube da ordem de despejo pelo noticiário. "Todas as providências para a regularização de eventuais pendências já foram tomadas", disseram os representantes de Whindersson.

Jack Tweed

Jack Tweed Imagem: Reprodução

Jack ficou conhecido no Reino Unido por se casar com a ex-participante do Big Brother britânico Jade Goody. Ela gerou controvérsia no país europeu ao publicizar sua batalha contra um câncer no colo do útero, a fim de obter dinheiro para deixar para os filhos. Jade morreu aos 27 anos, em 2009.

Pouco tempo depois, Tweed foi despejado de um imóvel por promover festas e orgias numa casa que havia alugado. Segundo o tabloide The Sun, o imóvel ficava no condado de Essex.

Jay-Z e Beyoncé

Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2015, eles foram despejados da mansão que alugavam em Los Angeles. O proprietário decidiu vender o imóvel e pediu uma ordem de despejo para que o casal se mudasse em até dois meses.

O aluguel do imóvel custava US$ 150 mil por mês. A mansão de 1.500 m² fica no bairro de Holmby Hills. Em 2017, eles compraram seu próprio imóvel em Bel-Air, outra vizinhança em Los Angeles.