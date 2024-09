Wanessa comenta chegada de filha de Zezé: 'Diferente uma irmã aos 40 anos'

Wannessa Camargo, 41, conversou com o Gshow sobre a chegada de Clara, a nova filha de Zezé di Camargo, 62, com Graciele Lacerda, 43.

O que aconteceu

Na entrevista dada durante o 2º dia Rock in Rio, a filha mas velha do sertanejo disse estar com a expectativa alta para a chegada da caçula do pai. "A gente está na expectativa para a Clarinha chegar, o que vai ser lindo, né?"

Vou ter uma irmã agora e é muito diferente você ter uma irmã aos 40 anos, mas toda criança vem para abençoar e trazer mais amor. A gente está muito feliz!

Wanessa é filha do primeiro casamento de Zezé di Camargo com Zilú Godoy, que também são pais de Camilla Camargo, 38, e Igor Camargo, 29. De cinco meses, Graciele Lacerda e o sertanejo esperam a chegada de Clara, primeira filha do casal.