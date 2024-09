Katy Perry do Saara: looks para o Rock in Rio invadem comércio popular

Já montou seu look para o Rock in Rio? A poucos dias do festival, fãs têm o Saara, no Centro do Rio, como opção para garimpar peças para compor o melhor outfit para os shows. Glitter, borboletas, leques de Mariah Carey e réplicas de figurinos de Katy Perry ocupam lojas que investiram em produtos personalizados. Os lojistas esperam aumento no movimento nos próximos dias.

Os amigos Giovana Ferreira, 21, e Ricardo França, 20, saíram da aula em Bonsucesso e foram ao Saara atrás das lojas com produtos que viralizaram nas redes sociais. São óculos, bolsas, leques, buckets, brincos, pingentes, copos, bonés e blusas com estampas exclusivas — como a que traz a Katy Perry carioca "made in Saara" ou a que tem asas de borboleta costuradas nas costas, com Mariah Carey estampada na parte da frente.

Eu vou na Mariah e no Shawn e vim procurar algo para vestir no dia. As blusas da Mariah estão maravilhosas. Mas a gente vai rodar por aqui e ir nas lojas que indicaram no TikTok. Ricardo França

Já Giovana irá ao show da Katy Perry: "Eu pensei em um look há um tempo e já comprei a parte de cima e estou aqui procurando uma saia. Não vai ser inspirado em um figurino específico dela, foi algo que montei na minha cabeça, mas será especial", afirmou.

Os amigos Giovana Ferreira e Ricardo França foram às compras para o Rock in Rio na loja Lix Imagem: Juliana Gonçalves/UOL

Andando pelo Saara, é possível ver itens em diferentes lojas, mas uma das mais procuradas pelos fãs é a gráfica Lix — na Senhor dos Passos 187 — que viralizou durante a passagem de Madonna pela cidade. Agora, a loja sorteia ingressos para o show de Mariah Carey em São Paulo para movimentar as vendas. Em conversa com Splash, o gerente, Thauan Gomes, 35, explicou como foram os preparativos para o festival.

Desde o show do RBD, nós apostamos em produtos para fãs fiéis. Só nós vendíamos a gravata que ficou super conhecida. O produto esgotou. Depois ficamos conhecidos mundialmente com as peças da Madonna. Para o Rock in Rio resolvemos investir nas divas. Temos produtos da Katy Perry, Mariah, Cyndi Lauper, Iza e Glória Groove. São muitos artistas, e a gente teve que ter foco em alguns. Thauan Gomes

Thauan Gomes, gerente da loja Lix, na Saara, no Rio, mostra a frente o o verso da camiseta da Mariah Carey Imagem: Juliana Gonçalves/UOL

Na Lix, o preço dos bonés e buckets variam de R$ 48,90 a R$ 229,90. Os copos são R$ 13,90, e os óculos, R$ 25. As blusas custam a partir de R$ 90.

As réplicas de figurino de Katy Perry variam entre R$ 350 e R$ 450. Já a jaqueta jeans com uma borboleta bordada nas costas custa R$ 375 e só restava uma peça quando Splash esteve na loja.

"Nós fechamos com alguns fãs-clubes, e eles indicaram alguns influenciadores que vieram na loja e ajudaram a viralizar nosso trabalho. Mas, a exemplo de como foi o show da Madonna, esperamos um boom de vendas na véspera. Teremos reposição e estampas novas e com novos artistas. Dessa vez também contamos com um site de vendas, o que deve equilibrar o movimento na loja", disse Thauan.

Rock em baixa

Um otimismo não partilhado com comerciantes das lojas especializadas em rock. Para Emerson Ibara, gerente de uma das unidades da Lili Rock — Senhor dos Passos 56 —, este é o pior Rock in Rio em vendas dos últimos anos. Um reflexo da diminuição de dias de rock no festival.

Para Emerson Ibara, gerente de uma das unidades da Lili Rock, este é o pior Rock in Rio em vendas dos últimos anos Imagem: Juliana Gonçalves/UOL

Nas outras edições, faltando uma semana do festival, a loja estava entupida. Teve ano que precisei contratar mais quatro vendedores. Desta vez, está devagar. Até tem saído bastante blusa do Evanescence e do Avenged Sevenfold. Mas não fiz nenhum investimento especial porque imaginei que seria assim. Emerson Ibara

Já em outra filial da Lili Rock, no número 100 da mesma rua, as blusas das divas Mariah e Katy ganharam a vitrine. Por lá cada uma sai a R$ 70.

Para além do look ideal, no Saara também se encontra com facilidade alguns itens essenciais para a sobrevivência em festivais, como capa de chuva, doleira e carregador portátil. Vale a ida às compras.