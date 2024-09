Advogado explica por que Deolane precisa ficar em sala separada no presídio

O advogado criminal Demétrios Kovelis esclareceu por que Deolane Bezerra teve direito a uma sala especial para ficar detida na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife (PE), onde foi detida na semana passada.

O especialista explicou que tal benefício é previsto em lei para presos provisórios que exercem a advocacia - caso da influencer. "Deolane é advogada, e presos provisórios que são advogados têm o benefício de ficar presos em uma sala de estado maior, conforme a lei. Por ela ser advogada, precisam colocá-la em uma sala separada, com condições dignas. Ela está indo para outro presídio, onde será uma providenciada uma sala separada para que ela fique presa", detalhou ele, em entrevista ao Central Splash.

Kovelis deixou claro, porém, que o privilégio cessa caso Deolane venha a ser condenada ao longo do processo. "Essa regra só vale antes da condenação, para presos provisórios."

Embora a prisão de Deolane seja considerada provisória, ela não tem qualquer previsão de soltura no momento. "A prisão cautelar tem prazo indeterminado. Enquanto durarem os requisitos que a fizeram estar presa, esta prisão pode perdurar. Se algum desses requisitos não forem mais observados, ela pode ser liberada."

Deolane é presa pela 2ª vez com look mais caro que na 1ª

Dieguinho Schueng deu detalhes da combinação utilizada por Deolane Bezerra, 36, no momento de sua segunda prisão. A influenciadora voltou a ser detida após perder o direito à prisão domiciliar, por descumprir a regra de não se manifestar publicamente.

Deolane foi até o fórum com um look da grife Louis Vuitton, avaliado em R$ 48,1 mil. Na ocasião anterior, quando a loira deu entrada pela primeira vez na Colônia Penal Feminina Bom Pastor, em Recife (PE), as peças trajadas por ela somavam R$ 30,3 mil.