Atriz de 'Mania de você' foi vítima de sequestro há 22 anos; relembre

Vanessa Bueno, 44, faz parte do elenco da nova novela da Globo, "Mania de Você".

O que aconteceu

Ela poderá ser vista no papel de maior destaque numa novela em seus quase 30 anos de carreira. No início dos anos 2000, ela fez sucesso quando fez parte do humorístico "A turma do Didi" com a personagem Lili.

Nesta época, Vanessa passou por momentos difíceis. Em maio de 2002, a atriz, então com 23 anos, foi vítima de um sequestro no Rio de Janeiro.

Ela foi levada por criminosos ao deixar um curso de teatro no bairro das Laranjeiras, na Zona Sul carioca. Vanessa Bueno ficou três dias em um cativeiro em Magé, na Baixada Fluminense.

Ela chegou a ficar 14 horas escondida em um lamaçal até ser encontrada pela polícia, a 1km de onde foi mantida refém. A polícia identificou a quadrilha responsável pelo crime depois de rastrear uma ligação da atriz para a família.

Os bandidos a obrigaram a telefonar para os pais, dizendo que estava em Búzios com amigos. Os sequestradores foram presos e um deles levou a polícia até o cativeiro da atriz, que não se encontrava mais no local.

Houve troca de tiros e sete pessoas foram presas. Horas depois de ser deixada por um dos bandidos em um lamaçal, ela foi encontrada. "Tive muito medo de morrer", declarou na ocasião.

Em 2010, o sequestro de Vanessa voltou a ser notícia, quando um homem de 38 anos foi preso em São Paulo pelo sequestro de um universitário de 22 anos. Ele havia abandonado o regime semiaberto em Bangu, onde cumpria pena de 37 anos pelo sequestro da artista.

Na novela "Mania de você", Vanessa Bueno dará vida a personagem Diana. Ela vai se envolver com a vizinha, papel de Mariana Santos, que sofre em um casamento tóxico e abusivo.