André Marques revela se voltaria a atuar na TV: 'Tem anos já'

André Marques, 44, revelou nesta terça-feira (10) que não pretende voltar a trabalhar como ator.

O que aconteceu

André teve de responder por que parou de atuar após ser questionado por um seguidor. "Olha, parei de atuar tem bocado de anos já, viu? São fases, né?", explicou o artista em um story no Instagram.

Ele recordou que boa parte de sua carreira artística foi voltada ao trabalho como apresentador. "Até no final, quando eu estava na televisão, nos últimos 20 e poucos anos, foi apresentando", mencionou.

Marques deixou claro que não pretende atuar novamente. "Atuando, como ator, não tem tempo aqui, não. E não está nos planos", declarou.

André Marques ganhou notoriedade a partir de 1995, quando assumiu o papel de Mocotó, um dos personagens mais marcantes de "Malhação". Posteriormente, ele atuou em novelas como "Paraíso Tropical", "Belíssima" e "Celebridade".

Como apresentador, ele também passou muitos anos à frente do Vídeo Show. André ainda esteve em programas como É de Casa, No Limite, The Voice Brasil e Mais Você.