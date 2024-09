Mateus Solano explica polêmica após cobrar Globo por reprise: 'Não é crime'

Mateus Solano, 43, negou que tenha "brigado" com a Globo após cobrar publicamente pagamento pela reprise de novela no Canal Viva, que ele reitera ser um direito de todos os artistas que têm seus trabalhados reexibidos na TV.

O que aconteceu

Solano explicou que "sempre cutucou" a emissora para ser pago por seu direito de imagem quando alguma novela em que atuou é reexibida. "Há muitos anos venho dando umas cutucadinhas no perfil de um, no perfil de outro, dizendo: 'Ah que legal que vocês estão reproduzindo, quanto será que a gente vai ganhar? Uma coisa assim", declarou durante participação no podcast Inteligência Ltda.

Ator destacou que, "historicamente, as emissoras jogam de forma muito esperta" com o direito de imagem dos artistas, mas negou que tenha rompido laços com a Globo. "Como ia ter uma reprodução [da novela 'Viver a Vida', 2009] e era eu fazendo dois personagens, [e eu questionei] aí ficou minha cara lá na frente, como se fosse uma luta minha. Me ligaram perguntando se eu estava brigando com a Globo e eu falei: 'não, pelo amor de Deus'."

Ele ressaltou que fazer essa cobrança publicamente "não é crime" e que o público não sabia desse problema enfrentado pelos atores. "O que a gente está falando não é nenhum vitimismo, é um fato. Os fãs falam: 'Achei que você ganhava muito para reproduzir, estou assistindo lá ao seu personagem pela vigésima vez e eu não fazia ideia que você não recebia por isso'. Então as pessoas não fazem ideia. Agora, a gente está expondo isso e não há crime nenhum em expor. Tem que se discutir, é uma coisa que está fervilhando."

Entenda

Em julho, Mateus Solano questionou quanto iria receber pela reprise de "Viver a Vida" no Canal Viva, que pertence ao Grupo Globo. Em uma postagem do canal por assinatura, o ator escreveu: "Quanto será que o Canal Viva vai faturar? E nós, os intérpretes? Direito autoral não é favor".

O caso gerou repercussão nas redes sociais e levou a Globo a se pronunciar por meio de nota em que afirmou pagar corretamente os direitos autorais e de imagem dos artistas. "A Globo efetua todos os pagamentos referentes aos direitos autorais e conexos devidos a autores, diretores e atores, em obras reexibidas na TV Globo ou exibidas nos canais pagos e no Globoplay, de acordo com os contratos celebrados com cada um, reconhecendo a importância da preservação dos direitos de propriedade intelectual, dos quais é uma grande defensora", afirmou a empresa na época.

Mateus Solano, entretanto, não foi o único a reclamar da Globo nesse quesito. Personalidades como Maria Zilda Bethlem e Tuca Andrada já reclamaram publicamente. Nívea Stelmann, por sua vez, disse não ter recebido direitos de imagem da Record pela reprise de uma novela que participou.