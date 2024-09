Estrela da Casa: Gael e Evellin trocam farpas por causa de cama: 'Abusada'

No quarto laranja, Evellin e Gael aproveitaram uma brincadeira feito por causa de uma cama para trocaram indiretas. A troca de quartos feita por Gael e Evellin tem incomodado os colegas de confinamento do Estrela da Casa (Globo).

O que aconteceu

Gael Vicci, 18, MC Mayarah, 29, Thália, 21, Ramalho, 23, e Nick Cruz, 26, estavam no cômodo conversando, quando Evellin entrou no cômodo e brincou com Nick por estar deitado em sua cama. "Eu vou dormir, mas não tá na hora ainda. Essa cama ainda é minha."

"Ainda", ressaltou Mayarah. "Se tu não for para lá de vez", alfinetou a ambulante.

"Tu só vai entrar para dormir lá quando eu deixar", responde Nick em tom de brincadeira.

"A cama não é sua", diz Evellin.

"Mas a cama era minha", intervém Gael.

"Era, falou certo", disparou a sertaneja.

"Se eu quiser voltar, eu volto e a cama torna-se minha", continua o ator.

"Volta, uai. Enquanto você não voltar eu posso dormir lá", brinca Evellin.

"Abusada, ela está muito abusada", critica Gael.

"Eu estou viva, sendo uma pessoa viva, eu", diz a dentista. "Não quero ficar chorando."

"Isso, está cantando, está sendo feliz", apoia Thália. "Porque ela não quer ficar chorando, porque ela estava triste."

"Doutora, entenda, eu já te falei tudo o que eu tinha para falar hoje mais cedo", finaliza Gael.