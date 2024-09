Cantora expõe encontro desagradável com astro de 'Frasier': 'Babaca'

Charlotte Church, 38, contou ter tido uma experiência desagradável ao conhecer Kelsey Grammer, 69, pessoalmente.

O que aconteceu

O encontro aconteceu em 2001, quando Charlotte tinha 14 anos, na festa de posse do ex-presidente George W. Bush, 78. "Sim, eu cantei para o presidente Clinton algumas vezes e cantei para o presidente Bush algumas vezes, inclusive em sua posse, o que foi estranho. E na época eu não era politicamente ativa. Isso levou muito mais tempo, infelizmente", recordou ela, em entrevista ao podcast Richard Herring at Leicester Square Theatre.

Fã do trabalho de Grammer na série "Frasier", Church se decepcionou profundamente ao conversar pela primeira vez com ele. "Nós assistíamos 'Frasier' [na casa de sua família] e eu simplesmente adorava. Na minha cabeça, conhecer o doutor Frasier Crane [personagem de Grammer na série] seria tão bom - mas ele era um tremendo de um babaca. Um cara muito estranho."

Segundo a cantora, o ator foi extremamente grosseiro ao contar que sua namorada não comparecera ao evento por conta de problemas intestinais. "Ele estava me contando sobre sua jovem namorada, sobre como ela teve diarreia e, por isso, não pôde comparecer. Mas ele estava dizendo isso da maneira mais cáustica e horrível."

Charlotte Church ficou conhecida no Brasil ao interpretar o tema de abertura da novela "Terra Nostra" (Globo), em 1999. Na ocasião, ela chegou a visitar o país e cantar a canção "Tormento D'Amore" com Agnaldo Rayol, 86, no palco do extinto "Domingão do Faustão" (Globo).