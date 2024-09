Harrison Ford disse não e ficou fora de um dos maiores sucessos do cinema

Harrison Ford, 82, é um dos mais icônicos astros de Hollywood: ele interpretou Indiana Jones em cinco filmes e marcou presença como Han Solo na série "Star Wars".

Poucos sabem que, por influência de Steven Spielberg, Ford também quase protagonizou outro grande sucesso nos anos 1990. O diretor tinha a intenção de escalar o intérprete do arqueólogo Indiana Jones para o papel do paleontólogo Dr. Alan Grant em "Jurassic Park" (1993), que acabou sendo dado a Sam Neill.

No entanto, Ford, amplamente conhecido por seus papéis em viagens pelo mundo em busca de artefatos históricos, seitas secretas e perseguições em espaçonaves, desejava explorar enredos mais sérios. Por isso, ele recusou a oferta do renomado diretor.

Spielberg resgatou a ocasião em entrevista para a Entertainment Weekly: "Pedi ao departamento de arte que criasse uma pintura fotorrealista de um T-Rex perseguindo Harrison e duas crianças. Enviei a imagem junto com o roteiro. No dia seguinte, recebi uma ligação dele dizendo: 'Não é para mim, cara'. E assim terminou a conversa.'"

Preferiu dar vida a um médico

Não é de conhecimento público se Ford se arrependeu por não ter aceitado participar de "Jurassic Park", que se tornou o filme de maior bilheteria de todos os tempos desde seu lançamento até 1997, quando "Titanic" superou seu recorde.

Em vez de enfrentar dinossauros no clássico de Spielberg, ele escolheu interpretar um cirurgião de Chicago injustamente acusado do assassinato de sua esposa e perseguido por Tommy Lee Jones em "O Fugitivo" (1993). Embora este filme tenha sido bem recebido, nunca atingiu o mesmo nível de sucesso de Jurassic Park.

Agora entrou para a Marvel

Harrison Ford na Comic-Con, em San Diego Imagem: Chris Delmas / AFP

Ford esteve no painel da Marvel que aconteceu na noite de 27 de julho no Hall H da San Diego Comic-Con. Em entrevista exclusiva a Splash, a ator contou como se convenceu a entrar para o MCU, o universo cinematográfico da Marvel.

Vi outros atores ótimos se divertirem de maneiras maravilhosas, tendo momentos maravilhosos. Eu assisti a outros atores se divertindo muito, fazendo os filmes em que participam, e pensei que isso poderia ser divertido. E realmente foi, então, fiquei encantado. Harrison Ford, em entrevista a Splash

O ator entra no MCU para interpretar o presidente Thaddeus "Thunderbolt" Ross em "Captain America: Brave New World", filme no qual ele também será o Hulk Vermelho. O longa chega aos cinemas americanos em 14 de fevereiro de 2025.

Aos 82 anos, Harrison Ford não quer parar tão cedo. Ao contrário: segundo ele, há motivos para continuar: "Gosto de trabalhar, gosto do desafio. Isso me mantém envolvido."

*Com informações de reportagem publicada em 28/07/2024