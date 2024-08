Enzo Celulari sobre ser nepo baby: 'Não deveria ter conotação negativa'

Enzo Celulari, 27, critica a conotação negativa do termo nepo baby.

O que aconteceu

O filho de Claudia Raia e Edson Celulari não condena o termo como outros famosos. No Prêmio Grande Otelo de Cinema 2024, realizado nesta quarta-feira (28), opinou sobre a expressão.

Enzo Celulari detalhou sobre o privilégio de estar na mesma carreira dos pais. "Não deveria ter uma conotação negativa ser filho de duas pessoas bem-sucedidas e ser nepo no sentido do privilégio de estar entrando no mesmo mercado que seus pais. Claro, se for por mérito seu, se você aprofundar e tiver respeito pelo ofício", declarou ao Gshow.

Estudante de cinema, ele planeja ser produtor executivo. "É algo que me atrai muito, pensar o todo, ver aquela ideia nascendo, se desenvolvendo e vendo aquilo tudo sendo realizado. Acho interessante e não vejo tantas pessoas jovens no Brasil fazendo isso. O foco agora é o estudo, se aprofundar cada vez mais, tenho estudado alguns projetos que têm aparecido e que tenho ido atrás."

Ele não descarta ainda a carreira como ator e ressalta a necessidade do registro profissional para executar o trabalho. "É uma possibilidade, mas sem DRT jamais", reforçou.

O significa ser nepo baby?

O termo nepo baby é uma mistura das palavras "nepotismo" e "baby", que significa "bebê" em português, e significa algo como "filhos do nepotismo". A expressão serve para todas as idades e classifica os filhos de celebridades ou subcelebridades.

"Ajudinha" no caminho para a fama. Geralmente, os nomes famosos dos pais e conexões com o showbiz ajudam os filhos a tornarem-se celebridades, ou a terem muito sucesso em uma carreira relacionada.

Enzo Celulari não é o único nepo baby no Brasil. Sasha, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, Sandy e Júnior Lima são considerados outros nepo babies brasileiros.