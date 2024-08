Após 'exposed' de médica, Isabel Veloso explica não ser paciente terminal

Isabel Veloso, 18, se manifestou após a médica que acompanha o caso da influencer afirmar que ela não é paciente terminal.

O que aconteceu

Em entrevista ao Gshow, a médica Melina Branco explicou que ela não é uma paciente terminal. "O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia - que eram dores e falta de ar. Agora, o que está sentindo são as ânsias e os vômitos, comuns no início da gestação."

Melina reforça que, como o câncer de Isabel não responde aos tratamentos, ela vive em cuidados paliativos. "O que fazemos são cuidados paliativos. Na prática significa que, não tendo mais o tratamento, a cura, para a doença do paciente, nós vamos focar em controlar os sintomas. E assim garantir que todas as necessidades do paciente e dos familiares sejam atendidas."

A Isabel está em acompanhamento paliativo porque teve retorno da atividade tumoral e efeito colateral das quimioterapias realizadas. Ela ficou com neuropatia periférica, gerando dores fortes e crônicas. E, com isso, decidiu não continuar mais o tratamento quimioterápico. Melina Branco

Isabel rebate acusações de que esteja mentindo

A influenciadora, em suas redes sociais, reforçou o que foi dito pela médica e explicou a diferença entre paliativo e terminal. "Paliativo é terminal, porém sem data prevista. Paliativo é quando você tenta dar o máximo de qualidade de vida para a pessoa até seu último dia de vida e, sim, significa que não tem cura", disse.

Isabel rebateu comentários de que esteja mentindo sobre sua doença. "Fiquei muito, muito feliz com a publicação que foi feita, que eu compartilhei aqui, porque pela primeira vez não foram sensacionalistas ao falar o meu real estado de saúde. E ainda assim tem gente falando: 'ah, então essa é a maior prova que ela estava mentindo sobre a doença dela.' Mas, na realidade, essa é a maior prova que eu não estava mentindo sobre a minha doença".

Para os desinformados de plantão que estão aí cuidando da minha vida e não têm outras coisas para fazer, minha doença era terminal devido a uma data prevista que eu tinha de tempo, eu tinha um tempo estimado de vida, e não era certeza que a minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passo a não ser chamada de terminal, eu não sou uma paciente terminal. Eu sou uma paciente em cuidados paliativos, tanto que na minha biografia está assim , acrescentou Isabel Veloso.

A influencer, que está grávida, garante que sua doença é grave. "Pode significar que eu tenha uma piora da doença daqui a alguns meses, semanas? Pode. É um tempo indeterminado de vida, só Deus sabe dizer quanto tempo eu vou ter de vida. Pode ser que eu dure mais um ano, dez anos, três anos. Estou bem cansada de as pessoas virem me acusar de coisas que eu não sou. Está tudo com a assessoria jurídica, só tenho provas a favor de mim. Espero que a internet me dê uma pausa."

Quem é Isabel Veloso

Jovem tem câncer agressivo. Isabel Veloso foi diagnosticada com um linfoma de Hodking, um câncer com origem no sistema linfático, em 2021. Depois de tentar diversos tipos de tratamentos —quimioterapia, transplante e medicações—, nada mais parecia fazer efeito. Ela conversou com médicos e entendeu que era hora de parar.

Não existem mais opções que façam efeito em mim, tentei de tudo. Poderia fazer quimioterapia, mas aquilo não iria mais me curar, apenas me fazer mal, sem proporcionar um bem-estar. Agora, com os cuidados paliativos, tenho qualidade de vida pelo menos.

Isabel Veloso, em entrevista ao UOL em março

Cuidados paliativos. Em entrevista ao UOL, Isabel detalhou seu diagnóstico e a decisão de parar com o tratamento. "Escolhi, mediante outros médicos que me aconselharam, incluindo minha médica de cuidados paliativos, parar com o tratamento com a hematologista, mas não escolhi ser uma paciente terminal", afirmou na época.