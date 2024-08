Após ficar rico, Nastácio toma atitude inesperada por amor

No capítulo de quinta-feira (29), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Nastácio (Guthierry Sotero) toma uma atitude inesperada por amor a Caridade (Clara Moneke).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Ao reaqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

Após ficar rico por causa da divisão do dinheiro da turmalina paraíba feita por Zefa Leonel (Andrea Beltrão), o jovem quer comprar parte da sociedade do Bistrô da Caridade. "Quinota, tu me venderia tua parte no restaurante de Caridade?", pergunta ele para Quinota (Larissa Bocchino).

A filha de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) não aceita a proposta do irmão. "O restaurante foi um investimento, Nastácio. Porque eu acredito em Caridade. Além disso, tem outra pessoa também nessa sociedade... Artur", responde ela.

Quinota vai correndo até o restaurante contar tudo para Caridade. "Uma pessoa quer comprar minha parte do restaurante. Mas eu não quero vender. Mas o outro sócio pode querer. Aliás, vai ser até bom", diz ela para a amiga.

Disposto a não desistir de ficar próximo à amada, Nastásio procura Artur (Túlio Starling) com a proposta de compra. Os dois chegam juntos ao Bistrô da Caridade bem na hora que Quinota estiver por lá, deixando a jovem incomodada com a presença do ex-marido.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.