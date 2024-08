Bia do Brás estreia em novela da Globo: 'Vão conhecer um outro lado'

Bia do Brás, ex-participante do BBB 24, fará sua estreia nas novelas da Globo nos próximos capítulos de "Família É Tudo".

Qual será a personagem de Bia?

Na novela das 7, Bia viverá Selminha Veneno, uma apresentadora de programa de fofocas. Ao lado de Toni Linguinha (Rafael Infante), a personagem comanda um programa de televisão que comenta sobre trabalhos, amores e tudo o que render buchicho de quem está bombando na mídia.

A dupla será responsável por lançar os holofotes sobre Andrômeda (Ramille), Chicão (Gabriel Godoy) e Sheila (Marianna Armellini). O relacionamento do trio e a rivalidade entre as moças cairá nos ouvidos dos fofoqueiros, que vão repercutir o sucesso das agora cantoras e do modelo de cuecas em seu programa.

A personagem marca a estreia de Bia Reis em novelas. "O coração tá a mil e acho que ainda não caiu a ficha. O público pode esperar uma Selminha ardilosa, o oposto da "Bia do Brasil". Todo mundo que tá acostumado com a Bia falante, e que fala alto e gesticulando; ela é o avesso. Agora de fato é um personagem, vocês vão conhecer um outro lado. Agora me cabe ser um personagem, existe uma dramaturgia e tem um sentido e um porquê. A Bia atriz vai entrar em ação", disse a ex-BBB.

No Instagram, Bia comemorou a parceria com o ator Rafael Infante. "Eu dou início a minha carreira como atriz na televisão com essa grata surpresa de contracenar com Rafael Infante", escreveu.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.