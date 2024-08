Voe no meio da semana e fuja do câmbio: como economizar desde o aeroporto

A ex-comissária americana Arina Bloom, que trabalhou dois anos para companhias voando a partir de São Francisco e Nova York para voos domésticos e internacionais, revelou ao site Business Insider quais compras de aeroporto (ou daquelas que você faz até antes mesmo de sair de casa) considera um desperdício do orçamento do viajante.

Entre as táticas das quais ela não abre mão com sua experiência estão trazer lanches de casa e comprar bilhetes para voos que saem e chegam no meio da semana.

Conheça os gastos que você deve evitar, segundo Arina:

Se quiser voar de executiva, deixe o upgrade para o aeroporto

Deixe para trocar a sua passagem por uma na executiva no aeroporto: segundo a ex-comissária, o upgrade costuma ser menos salgado por lá Imagem: Divulgação

A ex-comissária diz que, caso você deixe para "subir de classe" no avião, é melhor optar pela troca de passagens no balcão da companhia do que comprar diretamente uma passagem para a executiva em casa.

"Optar por um upgrade vai reduzir drasticamente o preço do bilhete. Assim que você compra seu assento na econômica, você pode começar a receber e-mails de promoções para trocar sua passagem, mas não tenha pressa. Espere até chegar no aerporto e peça pelo upgrade no balcão ou no portão", ensina.

Às vezes, se o avião está vazio ou você tem um programa de fidelidade com a companhia, o agente do portão pode fazer o upgrade para a executiva sem custo adicional. Mas mesmo que você tenha que pagar, vai ser muito mais barato [no aeroporto] de que comprar online.

Ela ainda recomenda não esperar para tentar mudar de lugar no avião, já que comissárias não têm poder de decisão sobre assentos.

Nunca compre garrafinha de água no aeropoto

Água em aeroporto costuma ser mais cara, alerta Arina, e o passageiro não pode passar com sua garrafinha com líquidos pela checagem de segurança. No entanto, ela lembra que você pode levar sua garrafa vazia e, após passar pelos procedimentos até o portão, pode enchê-la nos bebedouros gratuitos próximos aos porções de embarque.

Comissários também podem oferecer o refil de água gratuitamente durante o voo e até oferecer gelo, se fo o caso.

Também não faça um lanche no aeroporto

Aeroportos têm restaurantes e lanchonetes de encher os olhos, que muitas vezes não se encontra na sua cidade de origem. Mas a ex-comissária lembra que os preços costumam ser salgados. Por isso, ela recomenda levar um lanche de casa — já que alimentos podem passar pela segurança no embarque.

"[Mas] se você está voando internacionalmente, é melhor terminar qualquer comida do seu primeiro destino antes de aterrissar, porque alguns países não permitem alimentos frescos [passarem] pela alfândega", alerta.

Compre no "free shop" pela internet

Em vez de procurar pechinchas (só) no aeroporto, a ex-comissária ensina que pode ser bem melhor pesquisar os preços nas lojas online dos duty free, que costumam ter ofertas mais interessantes. "Algumas aéreas também têm catálogos [de duty free] a bordo, para você fazer compras nos céus. Mas esses preços são ainda piores [do que no aeroporto]", acredita.

Prefira voar no meio da semana

Não existe receita única para conseguir uma passagem mais barata, mas geralmente voar às terças e quartas costuma ser mais econômico "porque os preços tendem a cair depois e antes do final de semana. Se tiver alguma flexibilidade, também é melhor checar datas diferentes no calendário em vez de procurar por um dia específico para viajar", indica Arina.

Evite comprinhas nos céus

Caso a refeição não esteja inclusa no seu bilhete, é melhor levar seu próprio lanche do que pagar altos preços por um petisco a bordo Imagem: Hispanolistic/Getty Images

A ex-comissária recomenda comer antes de embarcar ou trazer seu próprio lanche para o avião, caso refeições não estejam inclusas no seu bilhete. É que pagar à parte para comer no avião pode ser bem salgado.

Fuja do estacionamento

Se você vai fazer uma viagem longa, não compensa deixar seu carro no estacionamento do aeroporto te esperando para a volta, mesmo que pareça conveniente pra quem tem muita bagagem. "Em Nova York, deixar o carro no aeroporto pode custar até US$ 70 (R$ 383,40) por dia. Se você sair de férias por uma semana, isso se acumula", lembra.

"Entrar em contato com a família ou os amigos para uma carona é, obviamente, a opção mais barata, mas um táxi é geralmente mais barato do que pagar pelo estacionamento, dependendo da duração da sua viagem".

Não vá à casa de câmbio de aeroporto

Esta opção é apenas para emergências, ensina Arina. Especialmente se for aeroportos no seu destino, em que você pagará taxas pelo uso do seu cartão, por exemplo.

O aeroporto é o pior lugar para trocar o seu dinheiro se quiser uma boa taxa de câmbio. A maior parte dos bancos ou shoppings têm trocas de moeda com melhores taxas se você lembrar de fazer antes do seu voo. E se você esquecer, só troque o suficiente para um táxi e vá ao banco no centro da cidade.

Use um programa de fidelidade

Programas de fidelidades das companhias podem render bons descontos e serviços Imagem: Getty Images/iStockphoto

Na experiência da ex-comissária, você consegue boas pechinchas se usar sempre a mesma companhia de confiança ou um grupo de confianças que partilham do mesmo programa de fidelidade — ter um cartão que oferece bônus em milhas ou se tornar um "cliente premium" da aérea acaba rendendo despachos gratuitos, acesso a lounges com lanches grauitos e bebidas, descontos ou upgrades nos bilhetes e mais.