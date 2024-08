Relação em segredo e adoção: quem foi Cidinha, 1ª mulher de Silvio Santos

Silvio Santos, que morreu no último sábado (17) aos 93 anos, foi casado duas vezes. Sua primeira mulher, Maria Aparecida Vieira Abravanel, ou Cidinha, é pouco citada, mas foi muito marcante em sua vida - inclusive, motivo de arrependimentos.

Cidinha era telefonista e trabalhava na Rádio Nacional quando ela e Silvio se conheceram. Sua mãe tinha uma pensão na região da Rua Treze de Maio, no Bixiga, e interessado na moça, o apresentador resolveu fazer daquele o seu endereço.

Silvio Santos e Cidinha Abravanel, sua primeira esposa Imagem: Reprodução/Instagram

Eles se casaram em 1962, mas Silvio preferiu manter a relação em segredo. Ele tinha uma explicação. Por ser apresentador de programa de auditório da TV Paulista, não queria que as mulheres que o assistiam se sentissem, digamos, encabuladas, de bater palma e gritar por ele no palco. Queria manter seu lado galã.

Por isso, o casal viveu um relacionamento discreto. Nem mesmo as filhas eram comentadas em público. E eles tiveram duas: Cíntia e Silvia Abravanel, que foi adotada ainda bebê.

A chegada de Silvia

A adoção aconteceu porque Cidinha não conseguia engravidar da segunda filha, mas tinha o sonho de aumentar a família. No podcast Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, Silvia contou um pouco como foi que se tornou uma Abravanel.

Silvio Santos, Cidinha Abravanel e suas filhas Imagem: Reprodução/Instagram

"Cheguei em casa com três dias de vida. (...) Tinha uma senhora, chamada Terezinha Mãe Cegonha, que arrumava filhos para pais que não tinham e era muito amiga do Manuel de Nóbrega", disse. Como o amigo de Silvio, Nóbrega, não quis mais uma filha, indicou a adoção para os Abravanel.

"Era para eu ser irmã do Carlos Alberto e não filha do Silvio. Só que o Carlos Alberto já era mais velho, ele tinha 19 anos. Aí o Manuel falou: 'Eu não quero. A Dalila não quer. Mas o Silvio quer. Dá pra Cida'", contou no programa.

Doença acabou com relação

Cidinha e Cintia Abravanel Imagem: Reprodução/Instagram

Cidinha Abravanel foi diagnosticada com um câncer no estômago muito jovem, no começo da década de 1970. Segundo as filhas, Silvio amava a mulher e não poupou recursos e cuidados para que ela conseguisse vencer a doença.

Cidinha chegou a passar uma temporada de seis meses em Nova York para tratar o câncer, mas voltou ao Brasil já muito fragilizada. Silvio precisava, às vezes, levá-la no colo até a mesa de jantar, porque a mulher não tinha forças para caminhar.

Aos 39 anos, ela faleceu vítima do câncer, em 1977. Eles ficaram 15 anos casados. Silvio admitiu que manter a relação em segredo foi um de seus maiores arrependimentos da vida.

Quando lembro que eu dizia ser solteiro, que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, quando eu falo com a minha consciência, acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz, diante da minha imaturidade , Silvio Santos em 1988

Ele chegou a dizer, durante o Programa Silvio Santos, que a maior tristeza de sua vida foi a morte de Cidinha.

A árvore genealógica Abravanel

Silvio Santos deixou uma grande família após sua morte: a esposa Íris, com quem se casou alguns anos após a morte de Cidinha, seis filhas, 14 netos e 4 bisnetos. Conheça um pouco deles:

Cintia Abravanel

Cintia Abravanel com o pai Silvio Santos quando era criança Imagem: Instagram/@cintiaabrava

Filha mais velha do apresentador, com 61 anos. Ela é irmã de Silvia Abravanel e é filha de Cidinha. Ela é diretora da área cultural do Grupo Silvio Santos e tem três filhos: Tiago Abravanel, Lígia Abravanel e Vivian Abravanel.

Os netos de Cintia são os únicos bisnetos de Silvio: Lígia é mãe de dois filhos, Miguel e Davi, e Vivian também de dois, Matheus e Luiza.

Silvia Abravanel

Silvia Abravanel e seu pai, Silvio Santos Imagem: Reprodução/Instagram @silviaabravanel

Silvia é quem cuida da programação matinal do SBT. Já foi apresentadora do "Bom Dia & Cia" e hoje está à frente do "Sábado Animado", faixa de desenho que vai ao ar aos finais de semana, a partir das 6 da manhã. Ela tem duas filhas: Luana Abravanel Abbas e Amanda Abravanel Coimbra.

Daniela Beyruti

Daniela Beyruti e Silvio Sanros Imagem: Reprodução/Instagram

Muito envolvida nos negócios do pai, Daniela é a primeira filha do segundo casamento de Sílvio, com Iris Abravanel. Ela assumiu a vice-presidência do SBT na ausência do pai e é mãe de três filhos: Gabriel, Manuela e Lucas Beyruti.

Patrícia Abravanel

Patricia Abravanel e Silvio Santos Imagem: Divulgação/SBT

Essa é a filha mais famosa do apresentador, que comanda o Programa Silvio Santos desde 2021, quando o Homem do Baú se afastou de suas atividades por conta da pandemia. Midiática, ela já tinha apresentado outros programas da casa, como o "Cante se Puder", "Roda a Roda Jequiti", o sorteio da Tele Sena, o "Máquina da Fama" e o "Topa ou não Topa". Ela tem três filhos: Pedro, Jane e Senor.

Rebeca Abravanel

Rebeca Abravael ao lado do pai Imagem: Divulgação/SBT

Aos 43 anos, ela apresenta o "Roda a Roda Jequiti" desde 2017. Ela é casada com o ex-jogador de futebol Alexandre Pato e mãe de Benjamin.

Renata Abravanel

Renata Abravanel e Silvio Santos Imagem: Reprodução/Instagram

A caçula, ao contrário das irmãs, vive longe dos holofotes. Ela é presidente do conselho do Grupo Silvio Santos e tem dois filhos, Nina e André.