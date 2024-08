Filhas recordam relação de Silvio Santos com 1ª esposa, vítima de câncer

Cíntia Abravanel, 61, e Silvia Abravanel, 53, recordaram a relação de Silvio Santos com a mãe biológica delas, Maria Aparecida Vieira - falecida em 1977, vítima de câncer no estômago.

O que aconteceu

Segundo Cíntia, Cidinha - como sua mãe era conhecida - costumava ajudar o marido no trabalho. "O programa [de Silvio Santos] era ao vivo, e ela gravava em gravador de rolo para ele assistir durante a semana", recordou, em depoimento ao documentário "Silvio Santos: Vale Mais do que Dinheiro", exibido neste domingo (18) pelo SBT.

Quando Cidinha adoeceu, teve um tratamento custeado por Silvio no exterior. "Ela foi para Nova York e ficou seis meses lá, inicialmente sozinha, para o processo de terapias. Depois, ele trouxe minha mãe de volta para casa, no Brasil. Respeito muito meu pai por ter feito isso. Agradeço muito a ele pelo final de vida que ele deu a minha mãe."

Cíntia afirma que o dono do SBT cuidou pessoalmente da esposa nos últimos dias da vida dela. "Lembro dele carregando ela no colo para sentar na mesa para comer. Ele cuidou da minha mãe de verdade."

Cidinha morreu nos braços da filha mais velha, que tinha 13 anos na ocasião. "No dia em que ela morreu, meu pai estava acabado. Sentei no braço da cadeira dele e dei a mão para ela. Ela morreu. Ela me esperou chegar."

Carlos Alberto de Nóbrega, 88, afirma que a morte da primeira esposa abalou muito o Homem do Baú. "Só vi o Silvio chorar duas vezes, e essa [falecimento de Cidinha] foi uma delas."