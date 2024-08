Divide a comida com seu pet? Veja por que evitar

A "carinha de pidão" ao pé da mesa, latidos e miados, pulos para alcançar a comida ou mesmo pegar aquele pedaço de pão que caiu no chão são comportamentos comuns entre os pets. A gente fica com pena, quer fazer um agrado e acaba cedendo, mas dar alimentos humanos para os animais pode causar riscos à saúde dos bichinhos e deve ser evitado.

Na verdade, o hábito de "pedir comida" é mais um reflexo do condicionamento que nós, humanos, estimulamos, do que uma necessidade real dos animais. "Animais tem um olfato muito desenvolvido, então o cheiro da comida chama atenção, mesmo que eles não estejam com fome", explica Aline Schneider, professora de nutrição animal na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Ou seja, esse comportamento, que é especialmente comum entre os cães, muitas vezes surge da curiosidade natural dos pets somada ao fato de que cedemos aos seus pedidos. Mas é sempre bom lembrar que nem tudo que está no nosso prato pode ser dividido com os bichinhos.



Alimentos perigosos

Seja o restinho de arroz que sobra do almoço ou mesmo aquele pedacinho de carne do churrasco, muitas comidas parecem ser inofensivas, mas, na verdade, grande parte dos alimentos humanos contém ingredientes tóxicos para os bichos. Mas é claro, as reações - que podem ser apenas gases ou, a longo prazo, diabetes - vão variar de acordo com a quantidade ingerida, o porte do animal e até mesmo a raça.

Cebola, alho-poró, cebolinha e outros temperos, por exemplo, podem diminuir as células vermelhas do sangue dos pets - um quadro conhecido como anemia hemolítica. Já as uvas e passas são perigosas porque têm substâncias que prejudicam os rins e podem até causar insuficiência renal nos bichinhos.

Além disso, chocolate e outros alimentos com cacau têm teobromina, uma substância bem tóxica para os pets. E até mesmo os alimentos diet, como balas e bolos, são arriscados, pois muitos substituem o açúcar pelo xilitol, um adoçante que pode aumentar demais a insulina e abaixar os níveis de açúcar no sangue deles.

Em épocas de festividades, como Páscoa e Natal, é importante ficar ainda mais de olho, porque durante as comemorações os pets podem acabar tendo um acesso mais fácil a alimentos proibidos, seja porque alguém não sabe dos riscos ou por eles conseguirem pegar algo da mesa. "A gente sabe que muitas vezes é totalmente acidental, o cachorro tem acesso a um chocolate ou alimento inadequado e acaba passando mal", ressalta a professora da UFSC. Para evitar acidentes, a dica é guardar os alimentos em lugares altos ou armários fechados.

Meu pet comeu algo errado. E agora?

Para casos de emergência, Rhadanna Botelho, médica-veterinária que atende em Juiz de Fora (MG), diz que o carvão ativado pode ser um aliado, ajudando em casos de intoxicação. Com opções de sachê, pó, ou comprimido, esse tipo de carvão possui propriedades desintoxicantes e pode ser dado tanto para cães quanto para gatos. Mas atenção, esse recurso é para ser apenas um primeiro socorro. E em caso de dúvida, sempre vale consultar um veterinário.

É importante também estar atento aos sintomas dos animais, para saber a hora de levar ao médico. A veterinária de Brasília Adriana Zika explica que alguns sintomas, como vômito ou diarreia, em um primeiro momento são normais, caso o animal coma algo fora do comum. Mas em casos de agravamento, como muitos vômitos ou se algo perigoso foi ingerido em altas quantidades, é o caso de levar a um especialista.

Sinais de alerta para uma ida ao hospital:

Vômitos e diarreia em um curto período;

Sinais de desidratação, como olhos profundos;

Apatia;

Resistência à alimentação.



Por que é perigoso a longo prazo

O hábito de dividir o almoço com seu pet também pode causar riscos à saúde a longo prazo, especialmente por desbalancear a rotina alimentar. "Eu costumo falar que atendo muitos animais que são obesos, mas que estão nutricionalmente carentes, com alterações em exames de vitaminas e minerais, porque eles comem de uma forma desbalanceada", exemplifica Rhadanna.

Algumas doenças relacionadas à má alimentação dos pets são:

Obesidade;

Diabetes;

Doenças hepáticas;

Doenças renais;

Alergias;

Gastroenterite

Por mais que o amor pelos bichinhos muitas vezes nos leve a querer compartilhar tudo com eles, é importante lembrar que nem sempre o que faz bem para os humanos é seguro para os pets. Manter uma dieta equilibrada, adequada à espécie e às necessidades individuais do animal, é essencial para evitar problemas graves de saúde e proporcionar uma vida longa e saudável ao seu companheiro.