Liminha posta auditório de Silvio Santos vazio e desabafa: 'Ficha não cai'

Liminha, assistente de palco de Silvio Santos, lamentou a morte do apresentador e afirmou estar sentindo um "vazio inexplicável".

O que aconteceu

Assistente postou uma foto do auditório do Programa Silvio Santos vazio. Na imagem, apenas o assistente aparece sentado, cabisbaixo, em meio ao cenário onde Silvio fazia as gravações.

Na legenda, Liminha desabafou pela perda do amigo e patrão. "A ficha não cai, a dor não passa, o sono sumiu. Enfim, um vazio inexplicável. Sem palavras para explicar o inexplicável", escreveu.

Liminha trabalha há mais de 30 anos no SBT e é um rosto conhecido da emissora. Além de Silvio Santos, ele também trabalhou ao lado de Gugu Liberato e, atualmente, ajuda Rebeca Abravanel no Roda a Roda e Patrícia Abravanel — esta assumiu a função do pai no Programa Silvio Santos.

Silvio Santos morreu no sábado (17), aos 93 anos, em São Paulo. O apresentador foi sepultado na manhã deste domingo (18), em uma cerimônia reservada para familiares e amigos, em São Paulo.