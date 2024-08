Leão Lobo chora ao lembrar pedido de desculpas de Silvio Santos: 'Proteger'

Leão Lobo se emocionou ao lembrar de uma experiência que viveu com Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos.

O que aconteceu

Lobo ressaltou o profissionalismo de Silvio Santos. "Ele era muito bonzinho, muito bacana, mas era muito profissional. Então ele sabia o que funcionava, o que era bom", disse o colunista na edição especial do Central Splash.

O jornalista lembrou um episódio do Show de Calouros, que ele participava ao lado do ex-dono do SBT. "Fui gravar com a Zélia Cardoso de Mello [ex-ministra da Economia]. Pelo que entendi depois, Zélia exigiu participar do programa, que era o mais popular do Brasil, para poder melhorar a imagem dela após ter feito aquele plano que tirou dinheiro do povo brasileiro todo."

Leão Lobo disse que estranhou a entrevista e tentou se mostrar mais incisivo contra a ex-ministra. "Quando Silvio chegou com ela para gravar, ele começou a entrevista e as perguntas eram assim: 'Como é o nome da sua mãe? Quantos anos você tem?'. Eu, como jornalista, me incomodei com aquilo. Eu falei: 'Não posso fazer uma pergunta tão idiota dessa'. Aquela vaidade de jornalista. E aí fui para a sexta pergunta, porque eu sabia que o pai dela era delegado, e perguntei: 'Qual a profissão do seu pai?'. Só que essa era a sexta pergunta, e a minha era a segunda. Ele [Silvio] olhou, viu que estava errado, olhou para a equipe, a equipe voou para cima de mim."

Parecia que eu tinha cometido o pior crime do mundo. E eu fiquei muito mal. Ficou aquele clima desagradável. Ele virou direto para ela e continuou a entrevista só ele e ela. Eu me senti muito humilhado com aquilo. Acabou a entrevista, ele dispensou a gente, foi embora. Eu cheguei em casa chorando e falei: 'Não volto mais lá.

Em lágrimas, Leão Lobo contou que, após incentivos de seu pai, voltou ao SBT e se surpreendeu com Silvio. "Quando cheguei lá, a primeira coisa que Silvio fez —e foi aí que ele me ganhou, eu me emociono sempre quando conto essa história— foi vir direto em mim e falar: 'Desculpa pelo que aconteceu na semana passada. Mas eu fiz aquilo para proteger vocês. Aquela mulher era horrível e exigiu ser entrevistada. E eu não queria comprometer vocês. Foi por isso que fiz aquilo. Mas vocês não entenderam, então preciso pedir desculpas'. A partir daquele dia, se eu já admirava ele, passei a admirar muito mais."

